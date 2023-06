Se vuoi investire i tuoi soldi, ecco in cosa devi farlo: questi sono gli investimenti più sicuri nel 2023

Per chi ha qualche risparmio da parte questo può essere un buon momento per investire, a patto di scegliere una soluzione conveniente e il più possibile sicura. Ecco le opzioni più interessanti sul mercato.

Desiderate mettere a frutto i vostri risparmi, ma senza rischiare di perderli? È il classico dilemma dell’investitore, e va subito sgombrato il campo da un falso mito: il massimo rendimento a zero rischi non è possibile.

Ciò non toglie tuttavia che si possa trovare sul mercato una soluzione intelligente, capace di offrire un giusto mix di sicurezza e guadagno, nonostante le complicazioni del contesto economico attuale, tra inflazione alle stelle, mercati finanziari in caduta, crisi energetica e recessione che incombe minacciosa.

Di sicuro tenere i soldi sotto il materasso in questo momento non è una scelta saggia. La spinta inflazionistica finirebbe per bruciare il loro valore, vanificando di fatto i nostri sacrifici per guadagnarli. Ecco una selezione di investimenti da prendere in considerazione se vogliamo tutelare il potere d’acquisto dei nostri risparmi e fare fruttare le nostre fatiche.

La guida ai migliori investimenti

Partiamo dall’oro, il bene rifugio per eccellenza: sebbene possa subire oscillazioni di prezzo anche drastiche, è in grado di mantenere il suo valore nel lungo termine. Nello scenario attuale si presta benissimo ad asset class difensiva. Da valutare anche gli investimenti in titoli di Stato. I BOT (Buoni ordinari del Tesoro) e i BTP (Buoni del Tesoro poliennali) sono molto interessanti in termini di rapporto rischio-rendimento. Anche se è difficile prevederne la sicurezza a lunghissimo termine: molto dipende dalle politiche di bilancio e dalla spesa pubblica del paese emittente.

Altra valida opzione è costituita dai fondi comuni di investimento e fondi negoziati in borsa (ETF), che replicano un paniere di titoli di Stato, previa attenta analisi della sensibilità ai tassi e agli allargamenti degli spread anche su ETF e fondi.

Veniamo quindi all’investimento preferito dagli italiani: quello sul “mattone”, o immobiliare che dir si voglia. Nel caso di patrimoni importanti, può essere un ottimo elemento di diversificazione. Ma va tenuto presente che gli immobili comportano anche una serie di costi aggiuntivi – come le spese di manutenzione e le tasse sulla proprietà – e la convenienza dell’affare va valutata caso per caso. Un’opzione interessante piò essere quella del real estate crowdfunding, che permette di investire nel “mattone” con pochi soldi, creando un portafoglio ben diversificato.

Altrettanta cautela va adoperata con l’azionario. In questo caso la parola d’ordine è “diversificare”, riservando una parte centrale del portafoglio ai titoli di società solide che offrono agli investitori un elevato ritorno sull’investimento e con una provata capacità di offrire dividendi senza impattare sul core business.

Da tenere d’occhio le aziende del settore healthcare, delle infrastrutture ed energetiche, capaci di garantire un posizionamento importante sul mercato in termini di difesa del portafoglio. Da non trascurare le aziende legate alla sostenibilità, definite con l’acronimo ESG, e le azioni cosiddette “privilegiate”.

A voi la scelta…