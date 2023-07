Se vuoi fare un regalo originale scegli l’acchiappasogni: scopri il suo significato magico e in quali occasioni è un dono perfetto

Oggetti coloratissimi adatti per essere donati a persone speciali in occasioni importanti, ecco di che cosa si tratta

Gli acchiappasogni sono oggetti decorativi molto colorati e di produzione artigianale. Sono conosciuti anche sotto il nome di dreamcatcher.

Sono oggetti tradizionali appartenenti alla cultura dei nativi americani. Secondo la tradizione di questi ultimi essi avrebbero la capacità di acchiappare, appunto., i sogni se posizionati sul letto o in altri punti strategici.

I sogni negativi sarebbero trattenuti, quelli positivi passerebbero attraverso questo oggetto per poi scendere direttamente sul sognatore. La luce del sole, infine, al mattino avrebbe la capacità di dissipare gli incubi e fissare i bei sogni.

Le caratteristiche degli acchiappasogni

La struttura di base di questi oggetti tradizionali della cultura dei nativi americani è fatta da un cerchio. Questo può essere costituito da diversi materiali, giunchi flessibili di legno o filo metallico, generalmente.

All’interno di questa struttura circolare viene intrecciata una rete simmetrica fatta perlopiù da materiali come cotone, il motivo che viene a ricrearsi è una serie di nodi e di anelli a mo’ di tela di ragno.

Una volta terminata la struttura, questa viene decorata con piume, altri elementi naturali, pietre, cristalli, conchiglie, pezzi di pelle intrecciati.

Regalare un acchiappasogni per allontanare gli incubi e per augurare buona fortuna

Un acchiappasogni può essere il dono perfetto destinato a chi si vuole augurare fortuna e scongiurare la presenza di sogni negativi.

Il consiglio sarebbe quello di scegliere di acquistare presso un artigiano, che conosca a fondo la cultura dei nativi americani o che magari discenda direttamente da essi. Scegliere l’acchiappasogni ideale può essere una bellissima esperienza creativa. Infatti, si può decidere di personalizzare la creazione dell’oggetto attraverso scelta di materiali, colori e decorazioni finali.

Proprio queste ultime potrebbero essere il tocco fondamentale per l’ottima riuscita del regalo. Una persona che ama la natura e che ritrova una certa connessione con i paesaggi marini e la stagione estiva potrebbe apprezzare particolarmente un acchiappasogni dalle tonalità fredde e marine e dalle decorazioni come conchiglie e pietre.

Se, invece, si apprezza la magia dell’autunno optare per un’acchiappasogni dai colori caldi (anche un marrone scuro bruciato o nero) con decorazione che rievocano piume, foglie e perché no ghiande.

Per chi ama la primavera via libera ai fiori e decorazioni come farfalle e libellule, per l’inverno ottimo sarebbe un colore ghiaccio con piume bianche e piccoli fiocchi di neve e pietre colorate. Regalare un acchiappasogni è una manifestazione di affetto e un augurio di fortuna e prosperità.