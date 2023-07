Questi lavori sono pagati benissimo e ti fanno arricchire: soprattutto nel settore digitale

Ci sono alcuni lavori che vengono pagati benissimo e che fanno arricchire, particolarmente in merito al settore digitale: ecco quali.

In tanti, magari coloro che vogliono cambiare lavoro oppure iniziare una propria carriera, si chiedono quali siano i lavori più redditizi, quelli pagati benissimo e che fanno guadagnare molto, e che talvolta sono diversi rispetto all’immaginario collettivo.

Taluni di tali lavori stanno diventando sempre più famosi e risultano essere molto ambiti, e spesso (ma non sempre) hanno a che fare col settore digitale.

In primo luogo, i lavori pagati benissimo che non sono parte del mondo digitale, si legano a mestieri tradizionali che consentono di beneficiare di un ottimo stipendio. Si pensi al broker finanziario, al medico chirurgo o all’avvocato. O ancora, il CEO, l’ingegnere, l’operatore di borsa e così via.

Nel dettaglio, una breve ed sintetica lista di alcuni dei lavori ben pagati associati agli stipendi medi può comprendere il notaio, il cui guadagno può arrivare sino a 265 mila euro l’anno, il consulente finanziario (sino a 55 mila euro) e l’ingegnere (sino a 38 mila euro).

E ancora, il medico (sino a 75 mila euro), l’avvocato (sino a 35.800 euro) e il commercialista, (sino a 36 mila euro).

Lavori pagati benissimo, occhio al settore digitale: ruoli e quanto si guadagna

Per quanto riguarda il settore digitale, come detto vi sono vari lavori da approfondire a cui si associano elevati compensi o stipendi medio alti, stando ad un elenco proposto da Html.it. Fra questi vi è lo Sviluppatore web, che progetta portali e applicazioni e implementa sistemi. Occorre tener conto di diverse variabili, ma in media il guadagno può essere di 33 mila euro annui.

Altro ruolo nel settore digitale è quello del Digital Marketer, che generalmente si occupa della definizione della strategia digitale dell’azienda e dei relativi canali. Si può giungere ad un guadagno sino a 35 mila euro annui, una cifra un po’ più alta dello stipendio medio del Web Designer. Quest’ultimo è colui che progetta portali web rispetto a ciò che i clienti chiedono e di cui hanno bisogno, e la cui retribuzione mediamente ammonta a 28 mila euro annui.

Proseguendo, spazio ad una figura a cui puntano in tanti, il Social Media Manager, che gestisce social e pagine e che consente un guadagno sino a 26 mila euro all’anno. Nel campo del settore digitale vi è poi l‘E-commerce manager, il cui focus è il commercio elettronico, con guadagni sino a 45 mila euro, oppure il SEO Specialist, che si occupa dell’ottimizzazione del portale e della sua valorizzazione rispetto ai motori di ricerca. Tale figura può arrivare a guadagni anche di 33 mila euro annui.

Infine, tra i lavori pagati benissimo nel settore digitale, con compensi sino a 32 mila euro l’anno vi è anche il Data Analyst, oppure il Growth hacker, con stipendi fra 27 mila e 37 mila euro.