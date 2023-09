Se hai i capelli che cadono bevi ogni giorno questa tisana e vedrai che effetto

Per rinfoltire la tua chioma, basterà bere una volta al giorno questa tisana: ecco quali proprietà benefiche ha sui tuoi capelli.

In questo periodo sei molto stressata, tra l’inizio della scuola, essere tornata al lavoro dopo le vacanze estive, i ritmi che ritornano quelli di una volta…potrebbero essere tante le cause che ti fanno cadere i capelli. Ma come sempre, c’è una soluzione a tutto.

Innanzitutto, potresti anche sentire il tuo medico di fiducia, che ti indichi la migliore alimentazione per te: infatti, c’è molta correlazione tra il mangiar male e perdere i capelli. Anche la stagione potrebbe essere una causa, in ogni caso: le temperature si stanno abbassando e bisogna trovare subito dei rimedi per prendersi cura della tua folta chioma. Come abbiamo detto prima, l’alimentazione è molto importante, come anche l’idratazione. Per questo motivo, l’ideale è quello di assumere molte più verdure: non solo danno molti benefici ai tuoi capelli, ma anche al tuo corpo.

In ogni caso, per provare a contrastare questo problema potresti bere delle tisane alle erbe, che sono l’ideale per evitare la disidratazione e, quindi, anche la secchezza e l’invecchiamento precoce.

Capelli sani e robusti con la tisana alle erbe

In questo periodo in cui le temperature si stanno abbassando di molto, prendersi un momento tutto per sé è davvero molto importante. Ti rigenera la mente ed il corpo. E se questo momento lo unissimo in qualcosa che ci piace tanto, allora diventerebbe tutto davvero molto speciale. E bere una tisana alle erbe può davvero fare tanto.

Ma qual è la più indicata? Sicuramente nel periodo autunnale la migliore è la betulla, che ha molta vitamina C. Inoltre, può essere molto utile anche per un detox del cuoio capelluto. Oltre alla betulla, anche la curcuma e cumino può fare la differenza: la prima ha un forte potere antiossidante, ideale per contrastare i radicali liberi, rallentando l’invecchiamento.

Il cumino, invece, è ricco di vitamina E e antiossidanti. Entrambi, in ogni caso, aiutano a mantenere la cute giovane ed elastica. Anche la tisana alla ortica è davvero molto buona e molto indicata per chi soffre di questo problema: questa è indicata soprattutto per chi soffre di forfora.

Ma anche l’equiseto non può mancare in questa lista di tisane alle erbe: è molto importante assumere questa erba dal momento che è ricca di silicio. L’ideale per fortificare il capello e favorire la ricrescita.

Come avete potuto vedere, quindi, assumere queste tisane alle erbe è davvero molto importante per il benessere dei tuoi capelli!