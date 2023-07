Se ad agosto vuoi andare al mare senza ritenzione idrica devi mangiare questo frutto tutti i giorni

Tutti temono la prova costume ma se vuoi sfoggiare un fisico senza ritenzione idrica, ecco quale frutto devi mangiare tutti i giorni

L’estate è nella maggior parte dei casi sinonimo di libertà e spensieratezza, le giornate si allungano, ci si veste leggeri, ci si sente più liberi. È altresì vero però che per via del riscaldamento globale, le temperature sono sempre più alte, ed è quindi davvero difficile gestire il caldo, il sudore, le allergie. Per non parlare degli insetti che cominciano ad invadere casa, come le zanzare che sono spesso causa di notti insonni.

L’estate è quindi una stagione che divide, c’è chi la ama e chi la odia. Quello che però preoccupa di più nella calda stagione è la prova costume. Difficilmente si accetta il proprio fisico, le proprie imperfezioni anche a causa delle imposizioni della società che idealizzano un modello di bellezza da seguire. Per questa ragione, nei mesi che precedono l’estate o anche in prossimità, si comincia ad assumere uno stile di vita sano, con diete e spesso anche esercizi fisici. Lo scopo è quello di dimagrire o quantomeno tonificare

Ci sono però delle cose che non dovremmo mai fare in estate se si vuole dimagrire, come le diete drastiche che troviamo sul web. Troviamo sicuramente “come perdere subito 6 kg in una settimana con la dieta del melone”. Queste possono attirare per perdere peso in poco tempo, ma è anche vero che possono mettere a serio rischio la nostra salute. In realtà il segreto è avere equilibrio, quindi concederti i piaceri della tavola senza esagerare.

Le donne però si pongono spesso il problema della ritenzione idrica, che è un problema generalmente delle donne. Per combatterla e sfoggiare un fisico senza ritenzione idrica, è molto consigliato mangiare questo frutto.

Al mare senza ritenzione idrica: ecco cosa devi mangiare tutti i giorni

Spesso succede che la maggior parte delle persone pur di dimagrire in estate rinuncia ad uno dei piaceri più belli della vita, ovvero il gelato. Eppure, non tutti lo sanno, ma esistono gelati che hanno pochissime calorie. Parliamo del gelato alla soia che ha solo 100 calorie, oppure ai frutti come limone e fragola che arrivano a circa 130-150 calorie. Anche la nocciola e il pistacchio contano poche calorie. Quindi non è detto che se siamo a dieta non possiamo goderci il piacere di un buon gelato.

Per combattere la ritenzione idrica, però, c’è un frutto in particolare, stiamo parlando del mango. Ad oggi è coltivato in molti paesi tropicali ed è amato da tutti, perché fresco e dal sapore dolce. La pianta del mango ha una corteccia resinosa e il legno duro di colore rosso. Le foglie sono appuntite mentre i fiori sono di colore bianco rosato, ma non sempre escono i frutti.

Questo frutto è di colore giallo e rosso e possono superare anche i due chili. Nei paesi di origine il mango viene mangiato maturo e crudo e si vende spesso per strada. Nella maggior parte dei casi la sua polpa viene usata come succo o aggiunta a gelati e bevande. Solitamente i mango verdi, cioè tutti quelli che non sono ancora maturi vengono cucinati. Invece se si essiccano vengono usati come spezia nella cucina indiana. L’ideale è consumarlo morbido, tagliandolo in due e togliendo il nocciolo.