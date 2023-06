Sanno mascherare bene le menzogne: questi segni zodiacali riescono a fingere sempre

Per alcune persone mentire non è un’arte, ma è proprio la loro vita. Ecco quali sono i segni zodiacali con questa fastidiosa tendenza

Ognuno indossa una maschera. Diceva così, grossomodo, Luigi Pirandello. Ma ci sono persone che la indossano più spesso e che, soprattutto, la indossano meglio: per loro la vita è una continua finzione. Questa caratteristica, non sempre piacevole, dipende dal segno zodiacale sotto cui sono nate. Ecco quali sono quelle che fingono sempre.

Fingere, essere ipocriti, avere una doppia faccia (e, di conseguenza, una doppia vita) è una caratteristica che può essere molto fastidiosa e per certi versi anche pericolosa a prescindere dall’ambito in cui tutto ciò si manifesta. Mentire, sempre e comunque, è qualcosa che può creare problemi, attriti e frizioni sul lavoro, ma che può fare anche incrinare un’amicizia duratura. Per non parlare, ovviamente, delle conseguenze che può causare nei rapporti di coppia.

Insomma, ci sono persone davvero false ed è bene riconoscerle al più presto, per non rimanere delusi. E, allora, sappiate che ci sono dei segni zodiacali che sono molto più predisposti e inclini a questo tipo di odiosi atteggiamenti. Ecco quali sono i segni più falsi dell’intero Zodiaco.

I segni zodiacali più falsi

Il primo segno che segnaliamo è il segno dei Pesci. In questo caso, trattandosi di persone tra le più fantasiose e sognatrici dell’intero Zodiaco, per loro mentire significa non uscire dalla loro comfort zone, che è, appunto, il sogno. Tenderanno quindi a costruirsi una realtà parallela, arrivando a convincersi che, le menzogne che stanno raccontando a destra e a manca, siano la verità. Ovviamente un simile atteggiamento non può che innervosire, soprattutto quando di fronte trovano persone molto più pratiche e concrete di loro.

È un mix di falsità e megalomania quello cui dà vita, spesso, il segno del Cancro. Le persone nate sotto questa costellazione tenderanno infatti a ingigantire tutto ciò che li riguarda. Ovviamente non dobbiamo e non dovete credere a tutto ciò che dicono perché spesso i loro racconti sono vere e proprie sceneggiature, soprattutto, ovviamente, quando nessuno può smentirli. Tendenza che riscontriamo più negli uomini che nelle donne.

Infine, i Gemelli. In questo caso, impossibile sorprendersi. Stiamo parlando infatti del segno doppio per eccellenza e per antonomasia e, in quanto tale, farà spesso prevalere l’una o l’altra parte, a seconda del proprio umore e della propria predisposizione del momento. Siamo di fronte, peraltro, a persone molto scaltre e furbe, per cui, voi che li ascoltate e ci avete a che fare, fate molta attenzione a non farvi abbindolare.