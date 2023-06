Riesci a trovare in meno di 20 secondi il calderone diverso dagli altri? Nessuno ancora lo ha fatto, mettiti alla prova

Goditi l’estate mettendoti alla prova con un nuovo test visivo davvero incredibile: riesci a trovare il calderone diverso dagli altri?

L’estate è finalmente arrivata: le scuole sono finite e tanti già si preparano alle ferie, all’insegna del divertimento e del relax. Che si decida di andare in spiaggia al mare, oppure in montagna, c’è sempre comunque occasione di intrattenersi e divertirsi con particolari sfide visive, pronte a sollecitare la nostra vista e da affrontare sotto l’ombrellone, sdraiati in un bel prato o comodamente a casa.

In questo nuovo test, come si vede anche dall’immagine, viene richiesto ai lettori di identificare il calderone diverso dagli altri a prescindere dagli effetti ottici. La sfida non è di quelle facili, considerando come si abbiano a disposizione solamente 20 secondi per guardare l’immagine.

Pensi di riuscire a vincere questa sfida trovando “l’intruso” nella sequenza entro il tempo limite di 20 secondi? Metti alla prova le tue abilità d’osservazione e, quando ti senti pronto, torna su ad osservare l’immagine facendo partire il tempo. Una volta scaduti i 20 secondi continua a leggere per scoprire la soluzione alla sfida.

Trova il calderone diverso entro 20 secondi: la soluzione al nuovo test visivo

Vista la ripetizione delle sequenze di calderoni, non è di certo facile individuare quello diverso dagli altri; ancor più se, per guardare l’immagine, si hanno a disposizione solamente 20 secondi. Se sei riuscito a trovarlo in questo poco tempo ti facciamo davvero tanti complimenti, mentre se non lo hai trovato guarda l’immagine seguente per scoprire la soluzione:

Come mostra chiaramente la soluzione, il calderone diverso dagli altri si trova in basso a destra, differenziato dagli altri per la presenza al suo interno di un liquido molto più brillante rispetto a quello contenuto dagli altri calderoni. Chissà cosa ci starà cucinando dentro la strega o lo stregone di turno…Un dettaglio veramente minimo, che però ai più attenti non è sfuggito! Hai vinto la sfida oppure no?

Se ti sei divertito con questo particolare test visivo continua a seguirci per partecipare ad altre sfide, mentre se vuoi mettere alla prova le tue conoscenze videoludiche prova a rispondere correttamente a questo quiz su Mario pubblicato in precedenza. Anche d’estate, con le belle giornate e la temperatura alta, il divertimento con vari quiz, test e rompicapi non finisce davvero mai!