Rossella Erra si fa sfuggire una verità nascosta su Simona Ventura: caos a Ballando con le stelle

Rossella Erra non si trattiene e si fa sfuggire una verità che fino ad ora era rimasta nascosta: protagonista del fatto è Simona Ventura. Di cosa si tratta?

Ballando con le stelle continua a tenere banco e non solo per quelle che sono le esibizioni e i voti della giuria, ma anche per i particolare che riguardano i concorrenti vip stessi. Di recente, Simona Ventura è finita al centro dell’attenzione per via di un segreto mai svelato prima.

Ad averne parlato è stata Rossella Erra, che ormai da molte stagioni ricopre il ruolo di tribuna del popolo con il compito di assegnare anche una parte del tesoretto ad una delle coppie in gara. Questa volta, nella sua rubrica per Diva e Donna, si è lasciata sfuggire qualche parola in più.

Partiamo dal presupposto che la conduttrice gareggia con Samuel Peron e la loro è una delle coppie che a tutti gli effetti pare essere candidata alla vittoria finale, ma entriamo nel merito della questione.

Rossella Erra: “Simona Ventura ha cambiato le sue priorità”

Insomma Simona Ventura, suo malgrado, è tornata ad essere protagonista del momento grazie alle parole di Rossella Erra. Quest’ultima su Diva e Donna ha risposto alla giuria che nonostante premi e apprezzi il lavoro della conduttrice, non smette di chiedere ancora oggi di rivedere Super Simo.

Ebbene, la risposta arriva proprio dalla napoletana che non ha dubbi e ammette: “Lei ha cambiato le sue priorità, stravolge l’immagine che abbiamo di lei ed è disponibile, dolce, accondiscendete e sempre sorridente“. E ancora: “Si è trasformata in una Wonder Woman che porta avanti se stessa e l’universo anche grazie all’amore per Giovanni Terzi, con cui ha formato una bella famiglia allargata”.

Un pensiero netto e decisamente esatto quello di Rossella Erra, che da un certo punto di vista ha sottolineato quello che poi la conduttrice stessa in diverse occasioni non ha mancato di dire, evidenziando il fatto di essere cambiata moltissimo negli anni e non solo per via dell’età ma anche della sua situazione personale, che adesso le permette di vivere in totale serenità.

Detto questo, il conto alla rovescia per la finale è cominciato, le puntate che mancano per scoprire chi potrà giocarsi la vittoria sono sempre di meno e la conduttrice sta lottando in tutti i modi per poter arrivare ad alzare la coppa: non resta che attendere per constatare se questo sarà il suo destino.