Roberto Bolle and Friends: intelletto, cuore, emozioni in uno spettacolo di danza imperdibile. Ecco alcune date

Tra gli eventi estivi in programma in Italia sono da segnare soprattutto alcune date. Roberto Bolle è in tour con uno spettacolo che andrà in scena in tanti bellissimi posti. Scopriamo di cosa si tratta.

Studi archeologici e antropologici ad esempio ci hanno rivelato che da tempi antichissimi l’uomo si è espresso con disegni, musica, danza. Tuttora balli legati a credenze religiose o a tradizioni popolari di vario tipo sono quelli che i gruppi folk portano in scena in tanti festival. Il balletto classico richiede uno sforzo intellettivo in più. Le coreografie di solito rappresentano una storia e i ballerini eseguono movimenti armonici suscitando ammirazione ed emozioni.

Roberto Bolle and Friends: intelletto, cuore, emozioni in uno spettacolo incantevole

Nel mondo della danza ci sono stati nomi di spicco che sono fonte di ispirazione. Pensiamo a Carla Fracci, a Rudolf Nureyev o a Michail Baryšnikov. Aggiungiamo tra gli altri Alessandra Ferri, Eleonora Abbagnato, Luciana Savignano, Raffaele Paganini e Roberto Bolle. Proprio quest’ultima étoile di fama internazionale è in tour in questi mesi insieme ad altri grandi ballerini.

Lo spettacolo Roberto Bolle and Friends è un appuntamento ormai che si ripete da qualche anno. Bolle si esibisce su palchi italiani e stranieri danzando con colleghi di vari corpi di ballo di fama mondiale. Quest’anno lo spettacolo prende spunto dal mito di Prometeo, colui che rubò il fuoco agli dèi per offrirlo agli uomini.

Dopo le tappe di Milano, Genova e Ravello questa speciale compagnia di danza si esibirà il 12 luglio 2024 ad Oristano nel Teatro di Tharros. Il 14 luglio sarà la volta di Siracusa e del suo Teatro greco. Roberto Bolle and Friends in seguito danzeranno a Torre del Lago nel Gran teatro all’aperto “Giacomo Puccini” giorno 17 luglio.

Altri appuntamenti da segnare

Le Terme di Caracalla ospiteranno l’evento a Roma in ben due date, il 19 e il 20 luglio. Altri due appuntamenti si terranno all’Arena di Verona. I giorni da segnare sono 23 e 24 luglio. Roberto Bolle è apprezzato in tutto il Mondo da intellettuali, ma anche da semplici appassionati di danza. Uno dei suoi intenti è quello di avvicinare quest’arte a sempre più persone. Basti pensare al programma tv Danza con me, andato in onda su RaiUno per molti anni a Capodanno. Inoltre il ballerino è l’ideatore di OnDance, la festa della danza che si tiene annualmente in Piazza Duomo a Milano. In questo caso si tengono workshop e open class gratuiti, spettacoli e incontri. OnDance 2024 dovrebbe svolgersi dal 5 all’8 settembre. Roberto Bolle and Friends: intelletto, cuore, emozioni in uno spettacolo da non perdere.