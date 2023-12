Riuscite a scoprire l’orario in cui siete nati? Le stelle hanno una sopresa per voi

L’astrologia può svelare molti aspetti della vita e del carattere di ognuno di noi. Ecco quello che puoi scoprire con questo dettaglio.

La data e l’ora di nascita, secondo lo studio delle stelle, determinano l’ascendente del segno zodiacale di un soggetto e ne influenzano il comportamento. Peculiarità caratteriali, indole, passioni e talenti, sembrerebbero cambiare a seconda dell’orario e della posizione dei pianeti in quel preciso momento. L’ora in cui si è nati delinea aspetti più o meno marcati della personalità di ciascuno, formandone così ulteriori lati e tratti distintivi.

Chi è nato dalle 20.00 alle 00.00 di notte, ad esempio, ha un carattere fermo e dominante. Le persone venute alo mondo in questa fascia oraria sono dei leader socievoli, hanno una forte autostima e riescono a raggiungere facilmente i propri obiettivi. Mentre i nati tra le 00.00 di notte e 04.00 del mattino, sono persone estremamente romantiche, riservate, generose e tranquille. Nello zodiaco sono anche quelle più dotate di curiosità, sempre pronte a viaggiare e molto amanti della lettura.

Tra le 04.00 e le 08.00 del mattino, invece, troviamo le persone con un carattere tenace, con una soluzione sempre a portata di mano. Sono disponibili, generose e altruiste, pronte ad aiutare il prossimo e a renderlo felice in qualsiasi momento. Nello zodiaco, i nati tra le 08.00 e mezzogiorno, hanno una forte indole empatica, calorosa e raffinata. Sono anche ottimi ascoltatori, attenti ai dettagli e ai bisogni del prossimo. Con un atteggiamento filosofico e positivo nei confronti della vita e che sanno danno spazio alla riflessione.

Dimmi a che ora sei nato e ti dirò chi sei

Tra mezzogiorno e le 16.00 del pomeriggio, troviamo le persone con spiccate doti di audacia e un’energia innata. Sono intuitive, molto intelligenti e anche iperattive in alcune situazioni. Queste non hanno mai paura di sostenere la propria opinione e riescono a persuadere facilmente chi hanno intorno. Chi nasce nella fascia oraria tra le 16.00 e le 20.00 di sera, invece, è amante dei viaggi e dimostra molto coraggio in varie occasioni.

Sono persone che non si lasciano mai scappare un’esperienza nuova e dimostrano di avere uno spirito libero. I nati in questo momento del giorno, sono spensierati e socievoli, anche se tendono a sviluppare qualche fobia. Con queste informazioni e il tema natale del segno zodiacale, sarà molto semplice delineare il profilo di una persona e capire i suoi interessi.