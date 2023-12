Sai che la tua storia d’amore non funziona ma non riesci a chiuderla: c’è una spiegazione precisa e un rimedio

Sei consapevole del fatto che la tua storia d’amore non può continuare, ma non riesci a lasciarlo? Andiamo a scoprire quali sono i motivi.

Quando incontriamo qualcuno, i primi mesi di fidanzamento sono tra i più belli in assoluto: tutto va a gonfie vele, pensiamo che sia proprio lui/lei la persona con la quale condividerai la nostra vita. Ma poi ci si sveglia da questo sogno e si torna con i piedi per terra.

Iniziano le prime litigate e si comincia a conoscere meglio il proprio partner, con tutti i suoi pregi e difetti. E si dovrebbe accettare così com’è, senza doverlo cambiare per forza. L’amore, alla fine, è nei pensieri di ciascuno di noi ogni giorno. Ma dovrebbe essere un amore vero e soprattutto alla pari. Che vuol dire questa frase?

Capita, purtroppo ancora spesso, che in molti si annullino per il partner: non hanno più amici, stanno sempre con lui (o lei), facendo prendere forma a quel legame che ci fa dipendere totalmente solo da una persona. Ed anche se capiamo che questo è un sentimento non reale, che non ci fa stare bene, non riusciamo in ogni caso a lasciarlo. Di seguito, proveremo a spiegare come mai avviene tutto ciò: l’amore dovrebbe infatti aggiungere qualcosa, non togliere!

Quando arriva il momento di chiudere una storia d’amore

Capita di innamorarsi della persona sbagliata, e dopo che ce ne accorgiamo in tanti decidono di lasciare il partner, come è giusto che sia. Eppure, altri accettano il suo comportamento. Ma perché succede questo? Alla base di tutto ci potrebbe essere una bassa autostima, che ci spinge come conseguenza a sentirci attratti da individui che non ricambiano, o in ogni caso che hanno poco da dare. Oppure potrebbe anche trattarsi di una condizione di deprivazione affettiva, provata all’interno del nostro contesto familiare.

Potrebbe influire anche un profondo senso di solitudine, che alla fine ci spinge a cercare un legame ad ogni costo, solo per non sentirci soli. Oppure, alcune persone potrebbero avere una certa difficoltà nel costruire una relazione reale e matura. Sono diversi, quindi, i motivi che ci portano a stare con qualcuno che alla fine non merita il nostro amore. Come fare ad accorgersene?

Innanzitutto, se i suoi desideri vengono prima dei propri: in questo modo si sta solo cercando di comprarsi un po’ di affetto dalla persona amata. O forse si pensa di poter essere felici e completi solo con un partner accanto. Prima di amare qualcuno, tuttavia, bisognerebbe imparare ad amare se stessi. Se non riesci a dire di no al tuo partner, fai attenzione: ti conosce bene e se ne sta approfittando. Se ti ritrovi in queste frasi, forse dovresti pensarci ancora un po’ per trovare il coraggio di lasciare la persona che tu desideri, ma che non ricambia realmente.