Riposo vegetativo dell’ortensia: come prolungarne la fioritura

Una delle piante dell’estate, l’ortensia, sta per entrare in riposo vegetativo; ecco qualche consiglio per prolungare la sua fioritura e godere della sua bellezza un po’ più a lungo.

L’ortensia è una delle piante più apprezzate e ricercate durante l’estate. Lo è a buona ragione perché ha dei fiori molto colorati e una forma particolare che riesce a dare una bellissima atmosfera al giardino. Adesso che si sta avvicinando il riposo vegetativo dell’ortensia, c’è una domanda che nasce spontanea: come fare per prolungarne la fioritura? Cerchiamo di capire meglio come funziona e avere qualche prezioso consiglio in merito.

Riposo vegetativo dell’ortensia: quando e perché

Quasi tutte le piante hanno un periodo di fioritura, che di solito corrisponde all’inizio della primavera, e un periodo in cui è come se andassero in letargo, proprio come fanno alcuni animali. Questo momento si chiama riposo vegetativo in cui la pianta smette di crescere e entra in una fase dormiente, raccoglie le energie per risvegliarsi nella stagione successiva. L’ortensia ha il suo periodo di fioritura in primavera ed estate e poi nei mesi autunnali e invernali si riposa.

Come prolungare la fioritura dell’ortensia

Innanzitutto, bisogna considerare un fattore molto importante che è il cambiamento climatico. Tanti anni fa settembre era il momento in cui arrivava l’autunno di sicuro. Adesso, invece, non è così scontato e le temperature possono mantenersi estive anche fino ai primi giorni di ottobre. Quindi, l’ortensia potrebbe non entrare in riposo vegetativo prima di quel momento.

Se le temperature lo permettono, possiamo anche fare qualche azione per mantenere i suoi fiori ancora per un po’ di tempo. Quindi, è molto importante fare una lieve potatura, in modo tale da dare vigore ad alcune parti della pianta. Poi, è essenziale concimare. Gli elementi che servono in modo particolare all’ortensia sono azoto, potassio e fosforo. Naturalmente si potrà fare se c’è ancora caldo, non con il freddo. Infine, attenzione all’innaffiatura. Se c’è ancora caldo, l’ortensia avrà bisogno di più acqua. In ogni caso, è sempre opportuno sentire con le dita lo stato del terriccio e innaffiare solo quando si sta seccando.

In questo modo, prima del riposo vegetativo dell’ortensia, si può prolungarne un po’ la fioritura per godere ancora qualche settimana dei suoi meravigliosi fiori profumati e colorati.