Fioritura autunnale del ciclamino: come trattare i bulbi

Il ciclamino si prepara a fiorire in autunno, ma come bisogna trattare i bulbi per fare un buon lavoro e mettere la pianta in completa salute? Ecco alcune indicazioni preziose.

Arriviamo da due stagioni molto colorate se pensiamo alla natura. La primavera ha visto germogliare e fiorire tantissime piante, anche l’estate ha fatto altrettanto. Il mese di settembre, però, è arrivato, l’estate sta per concludersi per lasciare spazio all’autunno. Anche in questa stagione, e poi per tutto l’inverno, ci sono dei fiori colorati. Uno su tutti: il ciclamino. Vediamo come preparare il ciclamino alla sua fioritura autunnale e, in particolare, come trattare i bulbi per far andare tutto alla perfezione.

La scelta

Innanzitutto, è molto importante scegliere i bulbi giusti. Questo significa che bisogna vedere la loro consistenza e integrità. Un bulbo sano deve essere molto duro e con nessuna parte che si stacca facilmente. Se avviene il contrario, ovvero bulbo molliccio e parti che si sfaldano significa che è malato e che non va piantato.

Fioritura autunnale del ciclamino: cosa fare con i bulbi

Una volta fatta la scelta, bisogna preparare il terreno che li accoglierà. Ebbene, quello ideale è costituito da una parte di ghiaia e una parte di sabbia con perlite. È fondamentale dare questa composizione ai bulbi dei ciclamini perché il terreno deve essere assolutamente drenante, non trattenere l’acqua perché le radici sono molto suscettibile al marciume e al freddo.

Quando si mettono nel terreno, i bulbi devono essere piantati per un terzo soltanto. Questa azione può essere fatta sia in vaso che in terra nel giardino. Naturalmente dovete essere consapevoli che in vaso sarà più facile gestirli e coprirli, mantenendo la giusta temperatura. In terra potrebbe essere necessario il pacciame per proteggere le radici dalle gelate invernali.

Ricordate, infine, di mantenere la giusta distanza. In vaso sono sufficienti 5-8 cm, ma in terra meglio dai 10 ai 15. In caso contrario potrebbero interferire tra di loro e soffocarsi a vicenda. Seguendo queste istruzioni la fioritura autunnale del ciclamino non avrà nessun problema.