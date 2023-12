Regali di Natale per bambini, questi sono i migliori per stimolare lo sviluppo cognitivo: lo dicono gli scienziati

Secondo gli esperti sono questi i migliori regali di Natale per bambini che aiutano a stimolare lo sviluppo cognitivo.

Siete indecisi su quali giocattoli regalare ai bambini in vista delle imminenti festività? Ebbene, secondo gli scienziati non ci sono dubbi: i migliori sono questi! Ecco di quali si tratta.

Dicembre è senz’ombra di dubbio il mese più atteso dell’anno da grandi e piccini. A partire da luci e ghirlande, passando per gli alberi addobbati, fino ad arrivare ai vari personaggi a tema che abbelliscono le nostre case, tantissimi sono gli elementi che contribuiscono a creare quell’atmosfera magica, tipica del periodo natalizio.

Immancabile, poi, la tradizionale corsa ai regali da donare alle persone a noi più care. Un gesto fatto con il cuore, che può portare spesso ad avere dei grandi grattacapi. Questo perché scegliere quello giusto non è sempre facile come si possa pensare. Lo sanno bene i vari genitori, zii e nonni che ogni anno sono indecisi su cosa sia meglio regalare ai piccoli di casa.

Regali di Natale per bambini, questi sono i migliori per stimolare lo sviluppo cognitivo

Un quesito che prima o poi affligge tutti quanti, speranzosi di trovare il regalo perfetto. Non si tratta solo di assecondare le richieste dei bambini, ma anche di trovare un regalo che aiuti a stimolare lo sviluppo cognitivo. I giochi, infatti, non sono tutti uguali. Ognuno di essi è in grado di stimolare diverse parti del cervello, consentendo di conseguenza di sviluppare differenti abilità. Ma non solo, a seconda dell’età ci sono alcuni giochi più adatti di altri.

Ad esempio i bambini apprendono le relazioni spaziali grazie ai giochi impilabili, come i tradizionali coni con le ciambelle di plastica colorate. In questo modo apprendono il concetto di sequenza, ad abbinare e a ordinare tenendo conto delle dimensioni e dei colori. I blocchi da incastrare e i puzzle aiutano a migliorare il ragionamento spaziale, ad essere concentrati e pazienti.

Giocare con le bambole, sia assieme ad altri bimbi che da soli, aiuta a migliorare le proprie abilità sociali. In particolare aiuta a mettersi nei panni degli altri e a diventare più empatici. Tra i regali perfetti, poi, si annoverano le figurine che aiutano a stimolare la fantasia. Immancabili, poi, pastelli e libri da colorare oppure una tradizionale lavagna con gessetti. Se invece volete optare per qualcosa di elettronico, gli esperti consigliano di acquistare delle specie di tastiere che presentano dei pulsanti luminosi accompagnati da dei segnali acustici che aiutano a migliorare la memoria e ad apprendere il concetto di sequenza di suoni e luci.