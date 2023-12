Rebus difficile: hai 20 secondi per indovinare la frase giusta, se ce la fai meriti un applauso

Pensi di essere in grado di riuscire a risolvere in pochissimo tempo un rebus? Metti subito alla prova le tue capacità.

I test e i rebus sono un modo divertente per trascorrere alcuni minuti dalla propria giornata, dedicandosi a un gioco simpatico da svolgere e al tempo stesso mettendo alla prova la propria mente.

Se pensi di essere un asso nel risolvere i rebus e che nessuno di essi ti possa mettere in difficoltà, questo allora è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e indovinare quali siano i termini mancanti indicati dai disegni, in modo tale da scoprire quale sia la frase in questione.

Potrebbe sembrare un test relativamente semplice, ma il tutto è reso più complicato dal fatto che avrai solamente 20 secondi per riuscire a scoprire quale sia la frase corretta. Per questa ragione ti invitiamo ad impostare un cronometro in modo tale da non eccedere con il limite di tempo e, solamente una volta in cui esso sarà giunto a zero, potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e vedere se sei riuscito davvero a indovinare le parole misteriose.

La soluzione del rebus: e tu sei riuscito a indovinare?

Per aiutarti a risolvere questo rebus, devi sapere che ci sono tre parole in tutto da indovinare: la prima è formata da 13 lettere, la seconda da due e la terza da sei.

Tornando al test in sé, se 20 secondi tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato di questo rebus. Innanzitutto, l’iniziale della prima parola è già scritta, per cui continuando si può vedere l’immagine di una torta, e in particolare di una fetta di tale dolce, e subito dopo il disegno di una mente umana. Per cui la parola sarà “perfettamente”. Il secondo vocabolo è già scritto e si tratta della preposizione “in”.

Mentre per indovinare la terza parola bisogna decifrare le due immagini seguenti. La prima raffigura un re, mentre la seconda rappresenta un punto specifico del corpo umano, ossia la gola. Dunque le due parole saranno “in regola”. Di conseguenza la frase misteriosa da indovinare era: “perfettamente in regola”. E tu sei riuscito a scovare il termine? Se non ce l’avessi fatta non ti preoccupare, visto che avrai molte altre occasioni per metterti alla prova.