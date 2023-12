Aurora Ramazzotti colpita da un periodo drammatico: coinvolta tutta la famiglia ed il piccolo Cesare

Aurora Ramazzotti ha raccontato del difficilissimo periodo che ha trascorso negli ultimi giorni e, con lei, tutta la sua famiglia.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è diventata mamma da meno di un anno: lei e il compagno Goffredo Cerza hanno dato alla luce un maschietto che è stato chiamato Cesare. Il bambino pare sia forte come l’imperatore di cui porta il nome, dal momento che (almeno da quel che ha raccontato sua madre) è stato l’unico ad aver superato indenne un momento orribile per la sua famiglia.

In particolare, sono stati coinvolti dal problema Aurora e Goffredo, ma anche Michelle e le piccole Sole e Celeste, le due bambine nate dal matrimonio (ormai finito) tra la conduttrice e Tomaso Trussardi. Tutto è nato da una gravissima imprudenza fatta, però, soltanto a fin di bene.

“Resuscitata”: il post di Aurora Ramazzotti

Aurora ha deciso di parlare sui social dell’assurdo momento attraversato dalla sua famiglia soltanto dopo esserne uscita. Lo ha fatto con la sua solita ironia e cominciando il post con un “Resuscitata” che la dice molto lunga su come la povera ragazza si sia sentita nei giorni scorsi.

A quanto pare lei e Goffredo hanno contratto contemporaneamente un grave virus intestinale che li ha messi KO. I due hanno cercato di badare al bambino come hanno potuto, ma i sintomi più gravi non hanno lasciato loro scampo per le prime ventiquattr’ore, che sono state ovviamente le più difficili.

Non avendo letteralmente le forze di accudire Cesare, Aurora e Goffredo sono stati ben felici di sapere che Michelle era disposta a tenerlo con sé per qualche giorno, anche per evitare che il bambino potesse contagiarsi. La conduttrice si è quindi precipitata a casa di Aurora per prendere il nipote ma, come ha raccontato Aurora, ha avuto la pessima idea di darle un abbraccio.

Quel gesto così spontaneo si è tramutato in un immediato veicolo di contagio: nelle ore appena successive non si è ammalata solo Michelle, ma sono state infettate anche Sole e Celeste. Per qualche giorno, quindi, l’intera famiglia è stata molto male. Solo da poco Aurora è riuscita a rimettersi in piedi ma soprattutto ad avere le forze per tornare a curare il suo bambino. Una cosa è certa: sarà un’esperienza davvero difficile da dimenticare!