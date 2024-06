Invece di un nuovo smartphone puoi comprare il dumbphone: cos’è e il prezzo di alcuni modelli

Stare al passo con i tempi significa spesso desiderare l’ultimo modello di telefono mobile. Si sta però affermando un cellulare che ricorda quelli dei primi anni 2000. Ecco quale e quanto potrebbe costare.

Il progresso permette all’uomo di vivere in casa o fuori in un modo più agevole e a volte divertente. Se pensiamo agli sviluppi nel mondo della telefonia mobile, lo smartphone attualmente è un oggetto essenziale. Possiamo consultare la posta elettronica, scambiare messaggi scritti o vocali. Ci sono smartphone con fotocamere che fanno concorrenza a macchine professionali con cui scattare foto e girare video. Possiamo inoltre effettuare videochiamate, usare app di ogni tipo, i social, leggere le ultime notizie ecc. Ormai si trova in ogni famiglia e lo usano individui di ogni fascia d’età per svago e per lavoro.

Invece di un nuovo smartphone puoi comprare il dumbphone. Ecco cos’è

Purtroppo l’uso eccessivo degli smartphone potrebbe causare dipendenza e problematiche di vario genere. In controtendenza sempre più giovani sembra comincino ad apprezzare maggiormente una vita sociale lontana dai social on line. I primi segnali si starebbero registrando negli Stati Uniti d’America dove sembra crescere la vendita di un particolare cellulare. Ci riferiamo al dumbphone. Letteralmente vuol dire “telefono stupido”, nel senso di semplice, in contrapposizione a quello “smart”, intelligente. Vediamo di cosa si tratta.

Un dumbphone ricorda i cellulari che si sono diffusi nei primi anni 2000. Presentano piccole dimensioni, tasti fisici, assenza di touch screen, batteria a lunga durata e removibile. Questi telefoni mobili servirebbero solo per effettuare e ricevere chiamate, mandare messaggi e alcuni per scattare foto e ascoltare la radio.

Alcuni vantaggi e costi

Decidere di comprare un telefono con funzioni base può essere il frutto di alcune esigenze. Per esempio, sarebbe adatto a periodi di disintossicazione tecnologica. Potremmo portarlo con noi in vacanza per evitare troppe distrazioni e frequenti ricariche della batteria. Il dumbphone potrebbe essere il regalo adatto per persone disinteressate ai social. Infine, ricordiamo che il prezzo è abbastanza economico.

Queste e molte altre motivazioni quindi possono spingere all’acquisto di un dumbphone. Averne uno a casa ancora funzionante risalente ad alcuni anni fa potrebbe essere comodo. In caso contrario, tra quelli nuovi in vendita ci sarebbe il Nokia 2660 Flip a circa 70 euro. Un altro in commercio è l’Uleway ‎G340D a circa 65 euro. Punkt MP01 costerebbe circa 70 euro e il TTphone TT240 si aggira attorno ai 50 euro. Quindi, invece di un nuovo smartphone puoi comprare il dumbphone economico e semplice da usare.

