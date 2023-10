Qui era solo una bambina: oggi è la concorrente più bella di Ballando con le stelle 2023

Giovane diva in ascesa della televisione italiana, modella straordinaria e influencer sul web. Chi è la concorrente di “Ballando con le stelle” 2023 ritratta nella foto da bambina.

La 18esima edizione del longevo show “Ballando con le stelle” ha preso avvio lo scorso 21 ottobre. A condurre la gara di danza dedicata ai vip abbiamo ritrovato, preparata come sempre, Milly Carlucci, accompagnata da un energico Paolo Belli.

Tra i concorrenti un’icona dello spettacolo nostrano, Lino Banfi. Non mancano i nomi internazionali, basti pensare all’argentina Wanda Nara. In gara anche le amiche di sempre Simona Ventura e Paola Perego. Sarà interessante vedere in un ambito diverso dal solito anche professionisti come Antonio Caprarica, Rosanna Lambertucci, Teo Mammucari, Carlotta Mantovan, Lorenzo Tano, Giovanni Terzi e Ricky Tognazzi.

A questa lista manca il nome di un’altra partecipante alla competizione, una ragazza che sta conquistando sempre di più il cuore del pubblico italiano, già sul piccolo schermo da diverso tempo. Nella foto in alto la vedete ritratta da bambina in uno scatto che lei stessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram, seguito al momento da oltre 1 milione di fan. Riuscite a capire di chi si tratta?

La bellissima concorrente di “Ballando con le Stelle”: è proprio lei nella foto da bambina

La bambina ritratta in foto e che oggi è concorrente a “Ballando con le Stelle” è Sara Croce. Classe 1998, è nata a Garlasco, in provincia di Pavia. I primi passi nel mondo dello spettacolo li ha mossi grazie al concorso di Miss Italia dove partecipò nel 2017, giungendo al quarto posto.

La popolarità dilagante è arrivata poco dopo tramite la partecipazione a “Ciao Darwin 8”. La ricorderete sicuramente nel ruolo iconico della sensualissima Madre Natura. Paolo Bonolis è stato il suo pigmalione. L’ha rivoluta al suo fianco successivamente nel quiz show “Avanti un Altro!” nei panni della Bonas.

Porta avanti anche una florida carriera da influencer: sulla propria pagina Instagram è più attiva che mai; posa in scatti suggestivi per photoshooting sponsorizzati di marchi importanti, intervallati da fotografie che ritraggono passioni personali come quella per l’equitazione.

A “Ballando con le Stelle” partecipa insieme al coach professionista Luca Favilla. Gli spettatori sono pazzi di loro: “Bravissima Sara, hai ballato bene! Se ti sciogli un po’ non ti ferma più nessuno!”, “Hai ballato bene devi solo scioglierti un po ‘ l’emozione era tanta ma tu sei una tosta ce la farai” – alcuni tra i commenti dei fan.