“Questo scatto rappresenta la tua essenza: semplicità e raffinatezza”: Arisa li fa innamorare tutti

Arisa in bianco e nero fa innamorare di nuovo tutti quanti i fan: eccola così, bellezza e raffinatezza per la cantante.

Arisa si riposa in vista dell’inizio della nuova stagione televisiva, che quasi certamente la rivedrà tra i docenti della scuola di Amici. Dopo aver preso parte a Ballando con le stelle e a Il Cantante Mascherato per la Rai, negli scorsi mesi la cantante è ritornata tra le file Mediaset, ricoprendo di nuovo con successo il ruolo di insegnante di Canto; al serale, ha fatto squadra con Raimondo Todaro dando spettacolo nei guanti di sfida tra professori.

Apprezzatissima per la sua voce, negli ultimi anni la cantante si è imposta anche come personaggio televisivo, risultando parallelamente attivissima sui social; non è raro vedere sul suo profilo scatti che mettono in risalto tutta la sua bellezza, oltre ad una sensualità più che spiccata.

Di recente, mentre si gode la città in questi mesi estivi, Arisa ha pubblicato una nuova foto poetica che enfatizza al massimo tutta la sua bellezza; eccola così, subito colpo di fulmine per i tantissimi follower della cantante che, davanti ad una visione del genere, sono andati letteralmente in tilt.

Arisa d’estate e la bellezza non cambia: lo scatto fa innamorare tutti

Tramite una nuova foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Arisa sfoggia il suo look estivo e quella bellezza che, ormai da anni, fa innamorare il pubblico; a vederla così, con tanto di effetto in bianco e nero e con grandissima eleganza, rimangono tutti quanti senza fiato.

Seduta e con addosso un vestitino nero cortissimo, Arisa guarda sorridente all’obiettivo, sfoggiando un’eleganza e una sensualità davvero sopraffine; in primo piano, a rubare la scena, le lunghe e toniche gambe della cantante, a cui il vestito corto lascia ampio respiro. Ad offrire un tocco di femminilità e grazia in più anche la mancanza di scarpe: libera e scalza, Arisa è un incanto.

“Rosalba” scrive lei nella didascalia del post, presentandosi di nuovo al pubblico senza filtri col suo nome di battesimo; subito boom di like al post, coi commenti che non fanno altro che esaltare la sua bellezza. “Questo scatto rappresenta la tua essenza: semplicità e raffinatezza” scrive una fan, mentre un’altra aggiunge: “Rosalba ê bellissima dentro e fuori”. Il cuore di molti batte più forte per Arisa dopo questa foto.