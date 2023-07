Questo accessorio Ikea costa solo 1 euro ma è indispensabile per chi pranza fuori casa

C’è un accessorio di Ikea che costa solo 1 euro e si rivelerà indispensabile se decidete di pranzare fuori casa. Ecco di cosa si tratta

Ora che l’estate è finalmente arrivata e stare fuori all’aria aperta è un toccasana per il nostro corpo, non c’è niente di meglio di un bel pranzo fuori casa. Anche solo per staccare dalla realtà di tutti i giorni e godersi ciò che la natura ha da offrirci. Ci sono infatti diversi benefici che possiamo avere dall’allontanarci dalla realtà mondana di tutti i giorni, respirando l’aria pulita al parco.

Bisogna però prepararsi al meglio, portando tutto l’occorrente per un pranzo godibile al massimo. Ce n’è uno da Ikea che costa solamente 1 euro ed è indispensabile proprio per chi decide di pranzare fuori casa. Potete trovarne uno in un qualsiasi punto di vendita o anche online, non ve ne pentirete.

Accessorio per pranzare fuori casa da Ikea, questo è immancabile

Se decidete di pranzare fuori casa, munitevi di tutto l’occorrente per far sì che il vostro pomeriggio all’aperto si riveli perfetto. C’è un accessorio da Ikea che è semplicemente immancabile, vi permetterà di portarvi tutto in maniera comoda e veloce, non occupando troppo spazio e facendovi essere sicuri di non dimenticare nulla a casa.

Stiamo parlando di FLADDRIG, la borsa portavivande disponibile con la fantasia grigio e nelle dimensioni di 25x16x27cm. Dunque molto comoda che potete mettervi direttamente in macchina o nel cesto della bicicletta. Grazie ai suoi pratici manici, infatti, questa borsa portavivande permette di trasportare tutti i contenuti per alimenti e per bottiglie. La divertente decorazione, inoltre, è ispirata all’assortimento di accessori per i viaggi targati IKEA.

C’è posto per tutti i contenitori, per bevande e per snack. Una soluzione pratica e con stile per poter mangiare fuori casa senza farsi mancare nulla. La designer è Stina Lanneskog, una delle punte di diamante dell’azienda svedese. Il carico massimo è di 5 kg, più che sufficiente per un pranzo fuori casa in compagnia.

Realizzato in polipropilene con il 50% del materiale riciclato, potete lavarlo a mano ad una temperatura di 40 gradi. È bene non usare candeggina, non metterlo nell’asciugatrice, non stirarlo e non lavarlo a secco. Come detto, potete acquistarlo alla cifra di 1 euro sia online che in negozio. Dal sito potete verificare la disponibilità in uno dei tanti punti vendita sparsi per l’Italia.