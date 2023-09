Questi segni zodiacali prendono sempre le decisioni sbagliate: sei anche tu nella lista?

Nella vita prima o poi tutti prendiamo decisioni sbagliate, ma secondo gli Astrologi esistono alcuni segni più propensi a commettere errori.

Non c’è niente di peggio che agire, magari impulsivamente, per poi accorgersi di aver sbagliato. Ogni istante della nostra vita prendiamo decisioni, sia piccole che grandi, ma a volte le conseguenze si ripercuotono pesantemente in qualsiasi ambito.

L’Astrologia ha individuato in ogni natalità astrale alcune peculiarità caratteriale; anche senza essere appassionati di oroscopo o anche se non si crede a questa “filosofia”, dobbiamo ammettere che spesso segno zodiacale e personalità coincidono.

Anche per quanto riguarda la tendenza a sbagliare, esistono dunque dei segni zodiacali più “a rischio”, e secondo gli esperti sono ben 3. Non resta che scoprire se apparteniamo a questi segni o se chi conosciamo rientra in questa categoria caratteriale.

Quali sono i 3 segni che prendono decisioni sbagliate – e qualcuno se ne pente

Secondo gli Astrologi alcuni segni vengono influenzate sin dalla nascita dai Pianeti, e a seconda delle congiunzioni presenti al momento si possono verificare mix molto interessanti. In linea generale, però, determinati segni hanno la tendenza a prendere decisioni sbagliate, in ogni ambito della vita: ecco chi sono.

Cancro

I nati sotto il segno protetto dalla Luna hanno notoriamente un carattere appunto “lunatico” ma estremamente sensibile ed empatico. I Cancro sono spesso e volentieri persone generose, e a volte si sacrificano anche troppo per chi amano. Posseggono però un lato “oscuro” nel carattere: quando si sentono minacciati, offesi, o ingannati, i cancerini reagiscono con impeto e possono arrivare a decisioni drastiche. Tra di esse, lasciare il posto di lavoro sbattendo la porta, o fuggire dal partner per non tornare mai più. Non sempre però queste azioni si rivelano utili.

Gemelli

Le personalità dei Gemelli sono notoriamente allegre, socievoli e con ottime doti comunicative. I Gemelli però sono personalità che spesso maturano sentimenti di gelosia e frustrazione verso quelle persone che non riescono a “gestire”. Questo può far sì che un Gemelli escluda dalla sua vita amicizie, amori o collaborazioni che invece potrebbero essere vantaggiose o proficue.

Ariete

Anche gli Ariete sono contraddistinti da caratteri molto energici e impulsivi. Non temono di perseguire i loro obiettivi, a qualunque costo. La grande enfasi che mettono nelle loro decisioni, però, a volte si rivela inadatta, e allora gli Ariete possono andare incontro a scelte sbagliate. L’unico lato positivo è che i nati del segno non si pentiranno mai di ciò che hanno fatto, e se hanno sbagliato strada si rimboccheranno le maniche per rimediare.