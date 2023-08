Queste cose che teniamo tutti nel garage attirano i topi e non solo: fai attenzione

Alcuni oggetti che conserviamo in garage possono essere attrattori di topi e molto altro: ecco cosa evitare

Il garage è un luogo in cui tenere la propria auto, per proteggerla da eventuali fenomeni atmosferici, dagli atti di vandalismo e quant’altro.

È un luogo, però, che nel tempo si trasforma più in una cantina che in un garage, tra roba vecchia, rifiuti, disordine di vario genere. Ogni ambiente dovrebbe essere utilizzato per il suo scopo iniziale, per non ingombrarlo e rovinarlo.

E invece, nella gran parte dei casi, per un motivo o per l’altro, accade tutto il contrario. Il punto, però, è che spesso, inconsapevolmente, si ripongono oggetti in garage che possono costituire un vero e proprio invito a nozze per i topi.

Garage: ecco le cose che possono attrarre topi e anche altro

Una delle cose che possono attirare topi e quant’altro, sono le pile di oggetti. In sostanza, il caos. I topi possono entrare e trovare rifugio nelle scatole di cartone, se nel vostro garage ci sono oggetti sparsi sul pavimento.

Se usate il garage anche come deposito, attenti a sigillare i contenitori in cui riponete gli oggetti. Se il pavimento ha spazio, le probabilità che i topi si nascondano si riducono notevolmente.

Altra cosa da non fare è quella di usare il garage come luogo in cui far mangiare i vostri animali o uccelli, perché sarebbe l’occasione giusta per invitare a pranzo topi e roditori vari.

Buona cosa è quella di tenere il cibo per animali in un contenitore di plastica ben sigillato. Attenzione anche alla legna da ardere conservata in garage, che per i topi è un nascondiglio perfetto e anche un luogo protetto in cui nidificare e mangiare.

Bisogna inoltre tenere a mente di non tenere cibo o rifiuti in auto, ma tenere sempre pulito, in modo che i topi non arrivino in garage. Il garage può essere comodo come luogo in cui mettere da parte oggetti per il vostro giardino.

Tuttavia, in realtà non è una buona idea conservarvi semi di erba o sacchi di pacciame, che possono attrarre topi e parassiti di vario genere, che possono servirsene come cibo o anche rifugio.

Meglio riporre materiali da giardinaggio in un capanno apposito, oppure metterli su uno scaffale, raccogliendoli in vaschette di plastica sigillate. Altrimenti, cercate di comprare solo il quantitativo di cui necessitate.