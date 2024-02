Quanto vale la Ferrari Testarossa protagonista di Miami Vice, dove trovarla e quali sono state le evoluzioni negli anni

È stata una serie tv andata in onda tra il 1984 e il 1989, ha avuto molto successo anche grazie alle auto guidate dai due detective Sonny Crockett e Rico Tubbs. Lo stile di vita in quegli anni era tutto e i simboli del benessere dovevano essere scelti con cura per avere audience.

La Ferrari Testarossa era una co-protagonista della serie tv Miami Vice. La vettura aveva una linea singolare e una potenza impressionante. Incarnava alla perfezione l’atmosfera di quegli anni. Veniva utilizzata per inseguimenti ad alta velocità, dava un tocco glamour alle indagini, simboleggiava lusso e benessere. Se non si fosse trattato degli anni Ottanta, la scelta sarebbe stata davvero sbagliata. Invece l’auto, alla fine, rappresentava la determinazione con cui i due detective combattevano il male.

La presenza di una Ferrari Testarossa nella serie Miami Vice ha chiaramente dato vita a curiosità e aneddoti particolari sulla produzione. Uno dei fatti noti è che gli studi utilizzavano riproduzioni della Ferrari che non erano per niente convincenti e questo faceva infuriare The Drake, cioè Enzo Ferrari in persona. Tanto che alla fine ci fu una causa legale che Enzo Ferrari vinse. La produzione fu costretta a utilizzare una Ferrari Testarossa originale aumentando budget e costi assicurativi.

Le proteste di The Drake

Quanto vale la Ferrari Testarossa protagonista di Miami Vice? Per capirlo bisogna rifarsi a due esemplari venduti intorno al 2017. Uno in un’asta Barrett-Jackson, l’altro da un concessionario di Miami. Il primo esemplare è passato di mano un paio di volte, il secondo aveva meno di 10 mila chilometri. Pare che il prezzo, rimasto segreto, sia di diverse migliaia di dollari, talmente diverse da rasentare il milione. I desideri dei collezionisti di auto d’epoca costano e i guadagni che si fanno in queste circostanze lasciano senza parole.

Le due Ferrari che vengono utilizzate nella serie tv sono state spedite negli USA direttamente da Enzo Ferrari, ma nessuno sa in quali circostanze e con quali modalità. Le vetture originali erano di colore nero, ma per favorire le riprese in notturna sono state dipinte di bianco. Questo fatto ha reso le auto ancora più iconiche. E hanno aggiunto un alone di mistero intorno ala commento che The Drake avrebbe fatto una volta vista la puntata in cui comparivano le Ferrari riverniciate per la prima volta.

Quanto vale la Ferrari Testarossa protagonista di Miami Vice nelle sue evoluzioni

Le auto utilizzate nella serie tv Miami Vice sono diventate oggetti da collezione ricercati e desiderati. Non facile soddisfare un desiderio simile. Una delle auto vendute è rimasta a Miami nel concessionario che la possedeva per oltre 30 anni. In quel caso l’oggetto era di assoluto valore, perché anche i pneumatici che aveva al momento della vendita erano quelli originali.

Negli anni, il modello Testarossa ha avuto diverse evoluzioni. Sono uscite la 512 TR e la F512M che hanno migliorato prestazioni e design. Per molti non hanno lo stesso fascino delle Testarossa degli anni Ottanta. Soprattutto se paragonate con quelle di Miami Vice. Questa l’opinione dei collezionisti. Gli appassionati del marchio Ferrari sono invece andati sempre pazzi per le nuove uscite, con le prestazioni al top e la tecnologia all’avanguardia a impreziosire le auto. Il prezzo di questo modello nel 2022 è arrivato a 300.000 dollari, lontano dal milione, ma sicuramente non un’auto per tutti i portafogli. Sportivi più pagati e sceicchi i clienti con maggiore disponibilità.