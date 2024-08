Quanto si paga per entrare alla Reggia di Caserta? Costi e tempi della visita

Una delle meraviglie del nostro paese è la Reggia di Caserta, ma quanto si paga per entrare e quanto tempo serve per la visita? Vediamo tutte queste informazioni e qualche curiosità in più.

La Reggia di Caserta è molto famosa ed è un luogo che si può andare a visitare come attrazione turistica. Ha una sua storia specifica, ha un biglietto di ingresso e una serie di aspetti da tenere in considerazione. Quanto si paga per entrare alla Reggia di Caserta? Cerchiamo di capire quanti soldi e quanto tempo ci servono per questa gita che non si può non fare.

La Reggia di Caserta: la sua storia

La Reggia di Caserta è una residenza reale che si trova a Caserta, in Campania. I lavori per la sua costruzione iniziarono nel 1752 voluti da Carlo di Borbone, ma l’opera si concluse solamente nel 1845. Il progetto è di Luigi Vanvitelli e la responsabilità dei lavori passò di padre in figlio. Dal 1997 è patrimonio dell’UNESCO ed è anche un museo. Pensate che nel 2023 ha superato il milione di visitatori.

Questa struttura si estende su 47.000 metri quadrati. La facciata principale si estende su 250 metri e ha più di 1.200 stanze. Caratteristica l’elegante scalinata davanti alla Reggia e l’immenso giardino sempre ben curato.

Quanto si paga per entrare alla Reggia di Caserta?

Per entrare nella Reggia di Caserta e ammirare tutte le bellezze che contiene si deve pagare un biglietto d’ingresso di 9 euro con l’aggiunta di 1 euro per la prenotazione per il solo Parco Reale. Per gli appartamenti reali il costo sale a 12 euro. Se si vogliono visitare entrambi il costo è di 18 euro. C’è la possibilità della visita serale dopo le 17.00 a 5 euro dei soli appartamenti.

Quanto tempo serve per la visita?

La Reggia è molto grande, quindi, serve almeno mezza giornata per visitarla tutta. In particolare, si parla di un tempo di 4 ore per il Parco Reale e di 2 ore e mezza per il Palazzo Reale. Per quanto riguarda gli orari di ingresso possono esserci delle variazioni in base alla stagione.