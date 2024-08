Quanto costa un ombrellone con due lettini a Rimini? Ecco quanto potresti spendere

Sono molte le persone che amano stare al mare a Rimini, ma quanto costa un ombrellone con due lettini? Vediamo di capire quanto si può spendere per una giornata in spiaggia.

Le mete per stare sulla sabbia e osservare il mare sono tante in Italia. D’estate ci sono a disposizione chilometri e chilometri di coste e si ha l’imbarazzo della scelta per gite in giornata o per soggiorni di più giorni o settimane. Una delle località più famose della Riviera Romagnola è Rimini. Ma quanto cosa un ombrellone con due lettini a Rimini? Quanto potremmo spendere in un giorno? È un’informazione utile per chi ha intenzione di andarci presto ed ecco qui di seguito tutti i dettagli sull’argomento.

La Riviera Romagnola

La Riviera Romagnola è da sempre un litorale che d’estate viene preso d’assalto dai turisti. D’altronde è il litorale più lungo e per molti anche il più bello d’Italia. Si estende dai lidi di Comacchio e Ravenna, incontra Rimini, Riccione e Cattolica, passa per Cervia, Milano Marittima, Cesenatico, Bellaria Igea Marina e Misano Adriatico.

A Rimini, in particolare, si può fare una passeggiata di 16 km sul litorale. Qui si può incontrare lo stabilimento attrezzato, la spiaggia libera, ma anche dei posti adibiti a specifiche attività fisiche estive. La spiaggia si riversa, sabbiosa, sul mare, mentre dietro ha spazi verdi ombreggiati e palazzi per chi vuole soggiornare tenendo sempre d’occhio la grande distesa d’acqua.

Quanto costa un ombrellone con due lettini a Rimini?

L’interesse primario delle persone è sapere quanto si spende per trascorrere una giornata nella spiaggia di Rimini. Allora, si può dire subito che prendere un ombrellone e due lettini (il minimo per avere una buona postazione) costa dai 15 ai 25 euro. Inoltre, bisogna poi pagare i lettini in più (4 o 5 euro l’uno). Ma le spese non sono finite qui. Magari inizialmente si è dovuto pagare il parcheggio, prima di tutto.

Pensiamo alle bottiglie di acqua che arrivano ad 1,50 euro e al costo del gelato, che negli ultimi anni è aumentato parecchio. Insomma, una famiglia di 4 persone potrebbe spendere sui 30 euro, se si porta quasi tutto da casa. La cifra, però, è sicuramente più alta se consideriamo il prendere qualcosa al bar, qualche gioco, oppure usufruire di tutti i servizi presenti. Per non parlare del fatto che da questa previsione non è previsto il costo di un pasto in un ristorante. Per 4 persone un pranzo in spiaggia si aggira sugli 80 euro.