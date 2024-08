Quanto costa un ombrellone con due lettini a Jesolo? I costi di una giornata in spiaggia

Se si vuole trascorrere una giornata al mare, bisogna essere pronti alla spesa necessaria. Ad esempio, quanto costa un ombrellone con due lettini compresi a Jesolo? Vediamo come funzionano le cose nella spiaggia veneta.

Jesolo è un comune in provincia di Venezia nel Veneto e dovete sapere che è la seconda spiaggia d’Italia per numero di visitatori. Inoltre, è la terza spiaggia per presenze turistiche. Ci sono diverse località che fanno parte di “Jesolo lido” che si estendono sulla costa veneziana e si affacciano, quindi, sul Mar Adriatico. Ma quanto costa un ombrellone con due lettini a Jesolo? È una domanda che viene posta spesso alla rete prima di avventurarsi da quelle parti. Cercheremo di vedere un po’ di informazioni in modo tale da rendere le persone consapevoli delle spese se vogliono andare nel veneziano.

Jesolo: un po’ di curiosità

Dal Cinquecento al 1930 questa città era chiamata Cavazuccherina, nome che deriva dall’omonimo canale. Poi, il suo nome è diventato Jesolo, completamente diverso. In realtà, si tratta del risultato di una serie di errori di trascrizione del suo nome più antico. La città si chiamava, infatti, Equillium (città dei cavalli). Prima Equilo, poi Esulo, ancora Jexulo e via dicendo fino all’affermazione del moderno “Jesolo”.

Quanto costa un ombrellone con due lettini a Jesolo?

Nel tempo Jesolo ha saputo unire qualità e servizi moderni, ambiente naturale e stabilimento balneare con tutti i comfort. Ci sono diverse spiagge adatte ai giovani, ma anche alle famiglie. In queste spiagge il costo degli ombrelloni viaria a seconda della fila. Nella prima fila, ad esempio, quella davanti al mare, si può pagare 27-30 euro nel weekend, mentre nei giorni della settimana 23-24 euro. Nell’ultima fila si paga 18 euro per un ombrellone e due lettini il sabato e la domenica, 15 euro gli altri giorni. Tra la prima e l’ultima fila il prezzo decresce naturalmente.

Ci sono altri elementi da considerare. Si può pagare un ombrellone per un’intera stagione. Nelle prime file si va sui 900 euro, contro i 600 euro delle ultime file. Nel pomeriggio alcune strutture abbassano il costo di qualche euro. Inoltre, è possibile avere anche, con 8 euro in più, il posto riservato nel parcheggio.