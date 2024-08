Quanto costa un biglietto per le Olimpiadi 2024? Cifre esorbitanti!

Siamo nel vivo di queste Olimpiadi 2024 e una delle domande che gli spettatori da casa si pongono è quanto costa un biglietto per assistere alle varie competizioni. Ecco le informazioni note e si parla di cifre esorbitanti.

I giochi olimpici di Parigi 2024 stanno tenendo incollati alla tv e ai social moltissime persone, ognuno appassionato ad uno sport diverso. Le Olimpiadi sono un’occasione meravigliosa per poter dare spazio ad altri sport e non solo al calcio, quello più trasmesso in assoluto. Molte occasioni per fare festa e molti motivi per creare discussioni, questo è oggi quello che gira attorno alle Olimpiadi, ma come sarebbe poterle vedere dal vivo? O meglio, quanto costa un biglietto per le Olimpiadi 2024? Alcuni di voi saranno andati a vederle di persona, altri da casa si faranno questa domanda. Quindi, vediamo come funzionano le cose.

Quanto costa un biglietto per le Olimpiadi 2024?

Il costo dei biglietti varia a seconda della disciplina, delle gare e della disposizione degli impianti. Ad esempio, il calcio è lo sport più economico. Un biglietto costa dai 15 ai 70 euro con accrescimento ulteriore mano a mano che ci si avvicina alle competizioni finali. Anche il basket è abbastanza economico, si parla di 25 euro per le competizioni femminili a 50 euro per quelle maschili. Pallamano canottaggio, boxe e badminton, invece, vanno dai 75 ai 150 euro.

I biglietti che costano di più sono quelli della gara dei 100 metri. Si parte da 250 euro fino alla cifra esorbitante di 980 euro per poter avere una vista ottimale dei partecipanti.

Le cerimonie di apertura e di chiusura

Pensate che la cerimonia di apertura vedeva una cifra minima di 1.600 euro e una massima di 3.850 euro. Erano inclusi vari servizi, ovviamente, ma decisamente è un costo non alla portata di tutti. Per la cerimonia di chiusura che si terrà l’11 agosto, invece, si parla delle seguenti cifre: 45 euro, i primi ad esaurirsi, 250 euro fino ad arrivare a 1.600 euro. I pacchetti hospitality gold arrivano fino a 4.000 euro.