È una domanda che ci poniamo spesso: quanti soldi si devono avere in banca per stare tranquilli? La risposta non è uguale per tutti, ma vediamo qualche aspetto da considerare su questo argomento.

L’argomento “soldi” è sempre al centro di tutto ormai, anche se ci sono ancora molte persone che continuano a considerarlo un tabù. Proviamo a pensare a quanti soldi si devono avere in banca per stare tranquilli e poi poniamo la stessa domanda ipotetica ai nostri familiari o amici. Vedrete che la risposta non sarà mai uguale e, in effetti, non potrà esserlo.

Il consiglio degli esperti

Sicuramente, sul conto corrente bisogna sempre essere coperti in previsioni delle spese mensili che tutti devono affrontare. Queste sono le bollette, l’affitto o la rata del mutuo, la spesa al supermercato, i soldi che servono nella vita di tutti i giorni. Insomma, ci sono delle spese praticamente “obbligatorie” e “necessarie”. Però, il consiglio degli esperti è quello di non limitarsi solamente a quella somma, ma avere qualcosa di più messo da parte per le eventuali emergenze o, comunque, per poter dedicarsi a sé stessi.

Quanti soldi si devono avere in banca per stare tranquilli?

Sicuramente ognuno di noi ha già un’idea, ma c’è una senatrice statunitense, Elizabeth Warren, che ha parlato in un libro di un sistema molto interessante: quello del 50/30/20. Che cos’è? In pratica il 50% del budget mensile viene assorbito nei costi fissi, come le bollette e altro; il 30% rappresenta i costi discrezionali, ovvero quelli che si hanno per soddisfare i propri desideri e non i propri bisogni; infine, il 20% è quello che si dovrebbe adibire al futuro.

È naturale che, se ognuno applica questo metodo alla propria vita, la cifra cambia di persona in persona. Non tutti hanno gli stessi costi fissi, gli stessi desideri e le stesse idee per il futuro. Questo calcolo dovrebbe essere fatto per ricavare la cifra al mese e poi applicarla per un po’ di mesi avanti nel tempo. C’è chi consiglia di fare di tutto per essere coperti per tre mesi, altri per sei o otto.