Quali scarpe indossavi a scuola? Dettaglio che rivela molto sulla tua personalità

Da bambini, ammettiamolo, un po’ tutti avevamo le nostre scarpe preferite e volevamo solamente indossare quelle per andare a scuola. C’è chi amava vestirsi sempre con un look sportivo, chi già da bimbo aveva un occhio di riguardo verso la moda e chi, invece, desiderava solo stare comodo.

Mettiti alla prova in questo test della personalità in cui sei chiamato ad indicare quale paia di scarpe indossavi con regolarità da piccolo. Dopo aver fatto la tua scelta, leggi la descrizione corrispondente al paio di scarpe “selezionato” in modo tale da scoprire il lato inedito del tuo carattere.

Test della personalità, quale paio di scarpe indossavi con regolarità da piccolo?

Se a scuola preferivi indossare prettamente scarpe sportive vuol dire che adoravi la semplicità e il fatto che si potessero abbinare con qualsiasi tipo di outfit. Anche adesso ti piace indossarle e non perdi mai occasione per acquistare un nuovo paio.

A scuola ti piaceva indossare gli stivaletti o gli anfibi? Vuol dire che eri quel tipo di studente caratterizzato da grande carisma e che si distingueva dalla massa. Dietro gli stivaletti si nascondeva una personalità grintosa che non faceva sconti a nessuno. Anche ora ti piacciono queste scarpe? Significa che sei una persona esternamente indipendente, fai di tutto per raggiungere gli obiettivi che ti poni e non hai paura di trascorrere del tempo in solitudine. Ad ogni modo ti piace anche uscire e passare del tempo in compagnia a patto che le persone con cui interagisci siano capaci di stimolarti.

Infine se preferivi indossare delle scarpe morbide, calde e comode significa che non ti interessava nulla di come apparivi agli occhi degli altri. Per te la cosa più importante era vestirsi in modo comodo e semplice.

