Qual è la regione italiana più visitata? Ecco l’incredibile afflusso di turisti

Tutti noi conoscono le regioni d’Italia, ma sappiamo davvero qual è la regione italiana più visitata? Se non vi siete mai soffermati sull’argomento ecco tutte le informazioni e i dati che dovreste conoscere.

L’Italia è formata da 20 regioni, di cui 15 a statuto ordinario e 5 a statuto speciale. Le regioni sono un primo livello di suddivisione del territorio e ognuna di esse ha autonomia politica e amministrativa secondo quando sancito dalla Costituzione. Tuttavia, nelle nostre preferenze ce ne sono sicuramente alcune e non tutte. Ma qual è la regione italiana più visitata in assoluto? Ci avete mai pensato? Potreste scoprire che è proprio quella in cui vivete e che spesso sottovalutate. Cerchiamo di approfondire l’argomento.

Qual è la regione italiana più visitata?

La capitale d’Italia è Roma e si trova nella regione Lazio, mentre un’altra città che vanta milioni di abitanti ed è rinomata in tutto il Mondo è Milano che si trova in Lombardia. Potremmo, dunque, pensare che le regioni più visitate siano queste, oppure scegliere la Campania per la grande bellezza di Napoli.

Invece, la regione italiana più visitata in assoluto è il Veneto e gran parte del merito va alla città di Venezia, capoluogo di regione e luogo ricco di storia, di fascino e di romanticismo. Questo dato si basa sull’affluenza di turisti sia italiani che stranieri.

Venezia non è la sola, però, seppure la più importante con i suoi 11 milioni di turisti ogni anno, ad attirare turisti. Infatti, molte città che si trovano sulla costa attirano tantissime persone durante l’estate. Pensiamo a Jesolo, ad esempio, o a Caorle. Non meno importante Cortina d’Ampezzo, meta ambitissima durante l’inverno.

E in Europa?

Il Veneto si piazza al sesto posto nella classifica delle regioni più visitate d’Europa. Prima di questa regione troviamo le Canarie, la Costa dalmata, Baleari, Catalogna e Ile de France.