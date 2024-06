Il business di Fiera Milano gode di buona salute, ma in Borsa le cose non vanno benissimo. Gli scenari più probabili per le prossime settimane.

La prima parte del 2024 ha mostrato importanti segnali di ripresa

Nel primo trimestre del 2024, Fiera Milano S.p.A. ha registrato ricavi pari a 72,4 milioni di euro (+50%), un EBITDA di 25,7 milioni di euro e un risultato netto di 7,6 milioni di euro. Durante questo periodo, si sono tenute 16 manifestazioni fieristiche e 29 eventi congressuali, occupando complessivamente 361.370 metri quadrati.

L’amministratore delegato, Francesco Conci, ha evidenziato il contributo significativo delle mostre organizzate direttamente, che hanno visto un aumento dei ricavi del 30%. La crescita delle attività fieristiche e congressuali è sostenuta dall’incremento nella vendita dei servizi.

I risultati positivi del primo trimestre confermano l’efficacia del piano strategico e del nuovo piano di sostenibilità integrato 2024-2027. Il gruppo prevede di raggiungere un EBITDA tra 65 e 75 milioni di euro entro il 31 dicembre 2024.

Intanto aumenta il numero di manifestazioni organizzate a Fiera Milano

Fiera Milano ha annunciato la nuova manifestazione NetZero Milan, dedicata alla decarbonizzazione industriale, che si terrà dal 14 al 16 maggio 2025 ad Allianz MiCo. Questo evento riunirà dirigenti e stakeholder per discutere soluzioni per un’economia a zero emissioni.

Equita SIM ritiene positiva questa notizia, pur aspettandosi impatti limitati nel breve/medio periodo, mantenendo una raccomandazione “hold” con un prezzo obiettivo di 4,3 euro.

Mediobanca Research, invece, ha una visione ottimista (“outperform”), considerando NetZero Milan come un primo passo importante nel piano strategico 2024-2027, che prevede il lancio di almeno tre nuovi eventi organizzati.

Cresce il business di Fiera Milano, ma le quotazioni scendono a Piazza Affari: le indicazioni dell’analisi grafica

La tendenza in corso è ribassista, ma la settimana in corso potrebbe cambiare le carte in tavola. Come si vede dal grafico, infatti, il livello decisivo passa per area 3,788 €. Una chiusura superiore a questo livello, infatti, potrebbe favorire un’inversione rialzista. In caso contrario, invece, il ribasso potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura.

