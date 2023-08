Qual è il momento migliore per prenotare voli a basso costo: non farti più cogliere impreparato

Siete alla ricerca di un biglietto aereo per le vacanze? Ecco alcuni consigli utili per risparmiare sulla prenotazione del volo.

L’estate non è fatta per lavorare. Ogni giorno che passa ci troviamo a pensare a quanto sarebbe bello non avere impegni e poter decidere improvvisamente di andare al mare per fare un bagno, anche solo una “scappata”, magari durante la golden hour, per poi gustare in riva al mare un cocktail o una birra gelata.

Purtroppo più si va avanti negli anni più questa possibilità diventa remota. Se si lavora, la vacanza va organizzata per tempo, preparata in ogni minimo dettaglio e spesso cade nel periodo peggiore: quello in cui il mondo intero è in vacanza e i prezzi sono alle stelle. Risparmiare per le vacanze è un imperativo comune, ma come fare quando puoi farle solo in alta stagione?

Il “trucco” più semplice e noto a tutti, infatti, riguarda la scelta di un periodo di vacanza in bassa stagione (da ottobre a febbraio, festività natalizie escluse). In questi mesi infatti, non essendoci un flusso costante di turisti, sia le strutture alberghiere che le compagnie aeree abbassano i propri prezzi. Ma in piena estate si può risparmiare o bisogna rinunciare alle vacanze?

Come risparmiare sulla prenotazione dei voli, anche in alta stagione

La prima cosa da fare è pensare alla vacanza con qualche mese d’anticipo, dunque decidere in quale location si vorrebbe andare e cominciare a dare un’occhiata ai prezzi. Prima di prenotare l’albergo, però, è bene controllare il prezzo dei voli. Solo dopo aver trovato dei voli convenienti potete andare sul sicuro e trovare una sistemazione per la località scelta.

Solitamente i voli più convenienti sono quelli nel mezzo della settimana, dunque tra martedì e giovedì. I viaggiatori, infatti, prediligono il weekend poiché magari hanno una settimana corta al lavoro e non devono sfruttare le ferie. Inoltre per risparmiare potreste scegliere quei voli che per molti risultano essere troppo scomodi, come ad esempio quelli notturni o nelle prime ore del mattino.

Fate attenzione inoltre alle offerte delle compagnie low cost. Generalmente il biglietto costa molto meno, ma questo è sprovvisto di tante opzioni aggiuntive: non comprende infatti una valigia (solo il bagaglio a mano e di piccole dimensioni) e nemmeno la selezione del posto a sedere. Opzioni che possono essere selezionate solo dopo l’acquisto del biglietto e che prevedono un costo aggiuntivo che fa schizzare la spesa finale anche sopra quella che avreste fatto con una compagnia tradizionale. Considerate dunque le vostre necessità: se volete viaggiare con i vostri cari vicini e vi serve più spazio in valigia, le low cost potrebbero non essere la soluzione.

Ultimi consigli, il primo è di non fare mai il check-in in aeroporto, visto che anche in questo caso ci sarebbe un costo aggiuntivo (ed anche notevole), il secondo è quello di non fossilizzarvi mai su un solo aggregatore di voli, ma di vagliarli tutti, poiché solo così sarete certi di aver trovato la migliore offerta.