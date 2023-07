Pulire i denti quando non hai spazzolino e dentifricio: se impari questo trucchetto non andrai più dal dentista

C’è un trucco per pulire i denti senza spazzolino e dentifricio: ti risolverà un grosso problema in modo rapido

Lavarsi i denti è un’abitudine da prendere e non dimenticare mai. È un semplice gesto che riveste un ruolo chiave nella salute della nostra bocca.

Lavare i denti in modo costante fa sì che i nostri denti e la nostra bocca non sviluppino malattie. Questo perché, ogni giorno ingeriamo svariati alimenti e questi provocano il proliferare di batteri che a loro volta possono essere causa di problemi a denti e gengive.

Ecco perché lavando i denti accuratamente, è possibile neutralizzare i suddetti batteri e fare in modo che la bocca sia pulita. Purtroppo, accade che per la fretta o altre ragioni, a volte in modo superficiale, si rimandi il lavarsi i denti ecc,. e questo in realtà non è altro che un danno che si fa a se stessi.

A volte, succede, soprattutto quando si parte per un viaggio, che si dimentichino degli accessori importanti per l’igiene, tra cui lo spazzolino da denti, e anche il dentifricio.

Che cosa fare in una situazione come questa? Può accadere, infatti, che ti trovi in una qualsiasi circostanza in cui necessiti di lavarti i denti, ma non hai né spazzolino né dentifricio a disposizione. Tuttavia, puoi servirti di questo metodo: ecco di che cosa si tratta.

Pulire i denti senza spazzolino e dentifricio: il trucco

Sappiamo bene che nei tempi antichi, spazzolino e dentifricio non c’erano. In molti, probabilmente, si staranno chiedendo come facevano a pulirsi il cavo orale.

Per loro, infatti, pulire i denti era essenziale e stava anche a significare che la loro salute era ottima. Un manoscritto dell’antico Egitto del IV secolo a.C., svela proprio questo segreto.

A quanto pare, gli antichi Egizi pulivano i denti servendosi di foglie di menta. Tra l’altro, queste foglie consentivano loro di avere un alito profumato.

In caso di emergenza, potrebbe essere una valida alternativa. Puoi portare con te, per ogni evenienza, della foglie di menta o salvia fresche. Puoi infatti raccoglierle, lavarle per bene, metterle su un foglio di carta assorbente e tamponarle con delicatezza in modo che si asciughino.

Una volta asciutte, mettile in tasca e tirale fuori nei momenti di emergenza. Per pulire i denti con queste foglie, basta prenderne una e strofinarla sui tuoi denti, in modo da eliminare i residui di alimenti dai denti, e avere un alito fresco e profumato.