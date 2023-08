Procrastinazione: per quale motivo si fa e come smettere in 7 step

Tendi sempre a procrastinare? Ecco per quale motivo gli individui tendono a farlo e come smettere

A tutti sarà capitato almeno una volta nella vita di rimandare un impegno per via della scarsa voglia di portarlo a termine. Quando, però, ciò avviene con regolarità si parla di procrastinazione, una tendenza che alla lunga può comportare diversi aspetti negativi.

Tra le conseguenze negative più comuni vi sono insoddisfazioni e stress, aspetti che possono ritorcersi contro il benessere individuale di qualsiasi individuo ma anche nel rapporto con gli altri.

Perché si manifesta? Il tutto scaturisce in maniera naturale e libera, semplicemente si preferisce svolgere delle mansioni e delle attività che più ci piacciono rispetto a delle incombenze noiose. Nella maggior parte dei casi, però, si tende a procrastinare se si è una persona impulsiva o se ciò che si deve svolgere non è poi così urgente. In alcuni casi coinvolge anche coloro che non riescono a prendere le decisioni, rimandando tutto ad oltranza.

Tendi a procrastinare? Ecco come smettere di farlo in 7 step

Se ti stai accorgendo di avere una tendenza a procrastinare, leggi i 7 step da mettere in pratica per dare una svolta alla tua vita.

Per prima cosa soffermati a capire il perché tendi a procrastinare. Fai il punto della situazione, dandoti un’organizzazione schematica delle attività da svolgere. Se ti è più comodo appuntati il tutto su un quaderno.

Se tendi a procrastinare perché le attività che devi svolgere le ritiene complicati, cerca di distribuirle nel corso del tempo. Affrontandole a “piccole dosi” probabilmente riuscirai a portarle a termine.

Se il tuo compito è quello di lavorare e studiare, e spesso non riesci per via delle tante distrazioni che hai attorno, prova a cambiare location. Imponiti un tempo stabilito in cui dai il 100% nell’attività che ti tocca svolgere.

Organizza il tutto in modo tale da porti degli obiettivi. Spesso è proprio la confusione e la mancanza di obiettivi a indurre le persone a procrastinare.

Inizia a pensare positivo, incoraggiati e “sgridati” nel momento in cui ti accorgi di aver procrastinato. Quando hai deciso di iniziare un’attività organizzati in modo tale da concederti delle pause. Ci sono dei giorni in cui la produttività è alle stelle, altri invece in cui necessiti di fermarti.

Infine ricordati di rilassare mente e corpo. Ci sono delle tecniche e degli esercizi da mettere in pratica per raggiungere il benessere, può essere un’idea interessante che in un determinato momento della tua vita può aiutarti a uscire da alcune situazioni intricate.