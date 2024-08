Problemi di cuore per un segno zodiacale dal 19 al 25 agosto: ecco chi è e cosa succederà

Un segno zodiacale avrà problemi di cuore molto seri in questa settimana che va dal 19 al 25 agosto, ma ecco tutti i dettagli.

Molte persone consultano l’oroscopo solo ed unicamente per le vicende amorose. Probabilmente c’è già un interesse in corso e si cercano consigli, oppure si è stanchi di stare soli e si cerca la conferma che qualcuno arriverà. In ogni caso, le stelle pongono le condizioni per incontri e non solo, secondo l’astrologia. Ogni settimana possiamo capire che cosa succederà e quale sarà l’andamento delle cose. Purtroppo, ci sono problemi di cuore per un segno zodiacale in questi giorni. Questo segno zodiacale dovrà essere molto bravo ad affrontarli e ad uscirne, ma ecco che cosa dicono le stelle e tutti i dettagli.

Problemi di cuore per un segno zodiacale: l’oroscopo dal 19 al 25 agosto

Nonostante oggi, martedì 20 agosto, sia un giorno molto fortunato per questo segno zodiacale, in generale, la settimana non andrà molto bene per le questioni amorose. Stiamo parlando del segno dei Pesci. Inoltre, le persone legate a questo segno avvertiranno parecchia stanchezza a causa di Marte e il suo transito sfavorevole. Venere in opposizione porta a discussioni che non si possono più rimandare e riporta a galla tensioni e problemi che erano stati taciuti per lungo tempo. Meglio affrontare tutto, però, perché le stelle indicano buone possibilità di chiarimento. Anche nel weekend ci saranno delle discussioni, ma il dialogo porta sempre a risultati positivi in un qualche modo.

La sensibilità dei Pesci

Il segno dei Pesci può essere a volte un po’ distratto e sfuggente, ma queste caratteristiche derivano da un carattere molto romantico e sognatore. A loro modo, le persone nate sotto questo segno sono fantasiose e geniali, anche se a volte un po’ troppo misteriose. La loro sensibilità è molto spiccata tanto da essere considerato il segno più empatico dello zodiaco. Avere problemi nella relazione potrebbe essere un grande scoglio da superare per chi è dei Pesci, ma basta abituarsi a parlare. Questa è la chiave giusta per superare qualsiasi difficoltà amorosa e non solo.