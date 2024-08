Mistero sull’Area 51: ecco alcune cose che probabilmente non hai mai saputo

C’è ancora un velo di mistero sull’area 51 che probabilmente non si toglierà mai; vediamo quali sono le cose che ancora probabilmente non sai di questa struttura e di questa zona da sempre tanto chiacchierata.

L’Area 51 è da sempre sinonimo di mistero e ogni volta che si fa riferimento a questa zona è spontaneo e naturale che inizino dei discorsi su cose mai spiegate con certezza. La mente ci porta ormai sempre alla figura degli alieni e a esperimenti segreti, ma come stanno davvero le cose? Vogliamo togliere quel velo di mistero sull’Area 51 e capire un po’ meglio di che cosa si tratta. Forse ci sono cose che davvero non hai mai sentito prima sull’argomento.

Mistero sull’Area 51: quello che possiamo dire con certezza

Dopo tanti dubbi sulla sua esistenza, nel 2013 un documento ha finalmente portato alla luce non solo il nome della struttura, ma anche il punto preciso della mappa, quindi la sua posizione. Secondo i dati raccolti, proprio in quella zona sono sempre stati fatti dei test su velivoli militari, soprattutto quelli spia usati nella Guerra Fredda. Fu scoperta nel 1955 da alcuni agenti della CIA che stavano cercando un posto isolato dove fare delle prove nucleari: a 160 km da Las Vegas al confine con il Nevada era il posto perfetto in cui nessuno sarebbe mai andato a curiosare.

Già il fatto di fare test nucleari e su veicoli militari è abbastanza per far parlare e avere un velo di preoccupazione e timore. A quanto pare, però, nel tempo le persone hanno riversato su quest’area tutti i misteri legati all’America e non solo. Quindi, ecco comparire le tesi dei complottisti su tenere segreti gli extraterrestri. Il tutto aggravato negli anni ’80 da Robert Lazar, che fece una serie di dichiarazioni su questo argomento dicendo di aver lavorato in quel luogo. Le affermazioni, però, risultarono essere false. Ma ormai, il danno era stato fatto nella mente delle persone.

Sappiamo, ad ogni modo, che è ancora sicuramente in uso e avvicinarsi è molto difficile per la rete di sicurezza e per le guardie che sono sempre presenti nella zona. Anzi, avvicinarsi non solo è pericoloso, ma rischia di diventare un problema economico e penale.

Attenzione ad avvicinarsi: la pena prevista

Molte persone provano sempre ad avvicinarsi all’Area 51. D’altronde è presente sulle mappe ed è facilmente localizzabile. Tuttavia, avvicinarsi comporta una multa di 1.000 dollari oppure la reclusione fino a sei mesi. Conviene stare alla larga. C’è anche da dire che le zone attorno hanno puntato molto sul turismo e sulla storia degli extraterrestri, quindi, un po’ di strade e luoghi dai nomi strani e particolari si trovano senza problemi.