Pioggia di stelle cadenti nel mese di agosto: ecco per quale motivo proprio in questo periodo

Le stelle cadenti sono un vero spettacolo e spesso se ne vedono tante durante la notte di San Lorenzo ma come mai? Ecco cosa c’è da sapere in merito.

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, durante il mese di agosto, in particolare nel corso della notte di San Lorenzo, si vedono diverse stelle cadenti ma come mai? Ecco cosa c’è da sapere su questo fenomeno affascinante.

Sono davvero tantissime le persone che amano l’estate e non soltanto perché ci si reca al mare e finalmente vi è la possibilità di godere dei tanto attesi giorni di ferie, ma anche perché durante queste giornate, solitamente si assiste ad un fenomeno davvero meraviglioso: quello delle stelle cadenti.

Queste, però, in verità sono detriti spaziali. Questi detriti attraversano l’atmosfera si riscaldano diventando così visibili all’occhio umano. Proprio per tale ragione vi è la possibilità di vedere queste scie molto luminose.

Ma come mai c’è la possibilità di ammirare questo fenomeno proprio ad agosto? Il pianeta Terra attraversa lo sciame delle Perseidi proprio durante questo mese e c’è la possibilità di ammirare questi sciami.

A metà agosto sono davvero tantissimi quelli che decidono di recarsi in luoghi “strategici” per ammirare questo meraviglioso fenomeno e anche quest’anno, molto probabilmente, accadrà la stessa cosa.

Stelle cadenti: cosa dice la leggenda?

Le stelle cadenti sono dunque un fenomeno molto amato e sono davvero tantissime le persone che durante la notte di San Lorenzo, ovvero il 10 agosto, decidono di recarsi in qualche località per ammirarle.

Le stelle cadenti sono il frutto dell’incontro tra le Terra ed uno sciame di meteoriti. Questi ultimi prendono il nome di Perseidi. In effetti, quelle che si chiamano stelle cadenti sono in realtà detriti rilasciati dalla Swift-Tuttle.

Ma cosa dice la leggenda in merito alle stelle cadenti? Le stelle cadenti rappresenterebbero il momento in cui gli dei guardano il pianeta per cui esprimere un desiderio proprio durante la notte tra il nove e il dieci di agosto consentirebbe alle persone di farsi ascoltare con più facilità e far si che il desiderio sia esaudito.

Forse non tutti sanno, però, che la notte di San Lorenzo non è di certo l’unica utile per ammirare le stelle cadenti, infatti, lo sciame comincia più o meno verso la metà del mese di luglio e termina verso la fine di agosto.

Quindi anche se non vi è la possibilità di recarsi da qualche parte durante la notte di San Lorenzo non bisogna perdere le speranze perché c’è tempo.