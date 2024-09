Piantare i germogli dell’aloe: gli errori da non commettere

A volte si commette l’errore di trascurarla, ma l’aloe ha bisogno di cure, anche per piantare i germogli. Quindi, ecco alcuni preziosi consigli per non sbagliare mai nulla.

Le persone hanno una preferenza, in genere, per le piante grasse perché hanno un aspetto caratteristico e particolare, sono molto resistenti e necessitano di poche cure. Tuttavia, quelle poche cure devono esserci. In questo articolo vedremo come piantare i germogli dell’aloe nel modo giusto e come prendersene cura senza commettere errori.

Piantare i germogli di aloe vera

Quando si piantano i germogli dell’aloe vera, ci sono una serie di aspetti da non sottovalutare. È vero che la pianta è resistente, ma questo non significa che bisogna trascurarla. Alcuni passaggi sono fondamentali come garantire la giusta quantità di luce, il terreno adeguato, lo spazio e la giusta temperatura. Tutto questo sempre, ma a maggior ragione quando le piante sono ancora piccoline e sono appena state piantate.

Gli errori da non commettere

Indirettamente, del primo errore abbiamo già parlato ed è quello di non abbandonarle a sé stesse. Poi, non bisogna mai occupare tutto lo spazio del vaso perché i germogli hanno bisogno di aria per crescere bene. Inoltre, l’aloe vera ha bisogno della luce solare. Quindi, la posizione giusta è al sole per almeno 4-5 ore al giorno, anche nella stagione fredda ovviamente.

Detto questo, per vedere crescere la pianta nel modo corretto basta concimare in primavera e non in altri periodi e innaffiare nel modo giusto. Non c’è una regola o una scadenza fissa da rispettare. Bisogna tenere d’occhio i germogli e le piante, quando crescono. Se il terreno è secco e le foglie iniziano ad afflosciarsi, allora è il momento di innaffiare. Il tempo potrebbe variare a seconda delle condizioni climatiche, il tipo di terriccio e altre cose.

Assolutamente da evitare

Un aspetto da tenere sempre in considerazione e da evitare il più possibile è dare acqua sulle foglie. Le goccioline potrebbero non asciugarsi correttamente e rendere l’ambiente adatto ala formazione di muffe e batteri.