Perché, quando siamo senza soldi, si dice “essere al verde”? Pochi sanno che questa espressione nasce a Firenze molti secoli fa

Essere in bolletta, non avere il becco di un quattrino, essere al verde: tutti questi sono modi di dire che indicano una condizione economica disagiata. Essere al verde è un modo di dire molto comune e diffuso, ma sai perchè si dice proprio così? Oggi vogliamo spiegarti le origini di questa curiosa espressione ed altre possibili interpretazioni.

Molto probabilmente è successo anche a te di pronunciare quest’espressione, magari in famiglia o in presenza di amici. Infatti, essere al verde è un’espressione colloquiale piuttosto comune. Ci sono altri modi di dire simili che vogliono indicare la stessa cosa come, per esempio, “trovarsi in cattive acque” oppure “andare in rosso”. Tutti i modi di dire o proverbi sono piuttosto ordinari e usati da tutti, ma molto raramente ne conosciamo l’origine. Purtroppo, potrebbe essere successo anche a te di dire di essere al verde e quindi sai bene che questo significa essere a corto di soldi. Oggi parleremo di questo modo di dire e ti sveleremo com’è nato e perché si dice proprio così.

Perché, quando siamo senza soldi, usiamo proprio questo modo di dire?

Molte persone associano il verde al colore della speranza. Ma allora perché si dice di “essere al verde” quando siamo senza soldi? Questo modo di dire ha origini piuttosto antiche e infatti nasce nel XVI secolo a Firenze. Un tempo il sale era una merce di alto valore e il Magistrato del Sale teneva le aste pubbliche. Per segnare l’inizio e la fine di queste aste si usava il tempo di una candela. Questa candela era poggiata su una base di colore verde ed è proprio da qui che nasce questo modo di dire. Infatti, quando la candela si consumava arrivava “al verde”, ovvero alla fine, non c’era più possibilità di fare offerte. Dunque, “essere al verde” significava non potere più pagare perchè i soldi erano finiti.

Altre 2 interpretazioni più che plausibili di questo particolare modo di dire

Perché, quando siamo senza soldi, esclamiamo “sono al verde”? Devi sapere che ci sono altre 2 versioni alternative sull’origine di questa espressione. Secondo la prima, “essere al verde” deriva dal colore della fodera interna del portafoglio. Forse non lo sai ma, una volta, la maggior parte dei portafogli avevano la fodera interna di colore verde. Pertanto, quando questa era visibile voleva dire che il portafogli era vuoto.

La seconda versione deriva dal gioco d’azzardo. Il tavolo dei giochi d’azzardo è di colore verde e infatti spesso viene chiamato il “tavolo verde”. Quando i giocatori di poker non avevano più fiche e quindi avevano perso finendo i soldi, tutto ciò che vedevano era il verde del tavolo. Ecco, dunque, che essere al verde prende il significato di non avere più soldi a disposizione.