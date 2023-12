Parlerebbero per ore ed ore: scappa se li vedi per strada, sono i segni più logorroici dello zodiaco

Logorroici è dir poco. Ecco quali segni zodiacali sarebbero capaci di parlare per ore e ore: una vera e propria tortura.

Parlare per ore ed essere logorroici sono caratteristiche tipiche di alcuni segni zodiacali. Non si tratta di una qualità apprezzata da tutti, spesso annoia e non si sa come fare ad allontanare chi la mette in pratica.

Un vero e proprio fastidio quello di parlare troppo e a volte a sproposito, rischiando di annoiare il proprio interlocutore. La tendenza, poi, sarebbe anche quella di ripetere sempre le stesse cose, un qualcosa di inconcepibile a dir poco. Fattore, invece, apprezzato da altri. Alcuni segni zodiacali sarebbero proprio accumunati da questa caratteristica spiacevole, ecco perché bisogna imparare a conoscerli, a meno che non si tratti proprio del tuo segno di appartenenza.

Parlano tanto, fin troppo: ecco quali sono i segni più logorroici dello zodiaco

Tra i segni più logorroici dello zodiaco c’è di sicuro il Sagittario, che non riesce per niente a tenersi un cecio in bocca, come si suole dire. Ebbene, questo segno è tra quelli che sentono l’esigenza di raccontare ogni singolo aneddoto di un’esperienza vissuta o di un qualcosa che è successo, a volte è proprio difficile stare loro dietro. Sembra che abbiano davvero difficoltà a capire il disinteresse che può subentrare nell’interlocutore.

Anche i Gemelli sono un altro segno che ha la caratteristica di parlare tanto. In realtà si tratta proprio di uno di quelli che, per sua natura, è collegato all’arte della comunicazione. Il suo essere logorroico è volto maggiormente a dare delle informazioni. Ma attenzione, a volte è capace di mettere del suo, quindi di aggiungere qualche dettaglio non proprio realistico. Che siano un po’ troppo fantasiosi? Che lo facciano per approvazione? Chissà.

Infine, poteva mai mancare il segno dello Scorpione? Presente praticamente in tutti i piani alti delle classifiche dei segni zodiacali? Anche in questo caso fa parlare di sé, o meglio, parla e basta. Ma attenzione, lo Scorpione diventa micidialmente logorroico, non per discutere dei propri affari (mai e poi mai, ovvio!), bensì per perorare le sue cause. La sua intuizione e arte del punzecchiare lo portano a finire la sua vittima fino allo sfinimento parlando semplicemente.