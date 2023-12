Non solo ‘ti amo’ o ‘ti voglio bene’: le frasi che dimostrano affetto sincero sono queste

Sai che puoi dimostrare affetto sincero non solo con un “ti amo” o un “ti voglio bene”? Ecco le frasi più significative di sempre.

Voler bene ad una persona, affezionarsi a quest’ultima e renderla una parte fondamentale della propria vita, è il desiderio di tantissimi. C’è bisogno di affetto e amore, socialità e soprattutto di poter avere qualcuno accanto con cui poter parlare, esprimere liberamente le proprie emozioni ed essere sinceri. Insomma, l’amore è uno dei sentimenti più importanti, presenti nell’esistenza di ognuno di noi.

Molte volte si pensa che per poter dimostrare il proprio affetto ed amore ad una persona ci sia bisogno di pronunciare le due fatidiche frasi: “ti amo” e “ti voglio bene”. In realtà non è così, o almeno non solo. Ve ne sono anche altre, significative, che dimostrano l’affetto sincero che si prova nei confronti degli altri. Vediamole insieme di seguito.

Non solo ‘ti amo’ e ‘ti voglio bene’: ecco le frasi più affettuose

Voler bene ad una persona ma non riuscire ad esprimere i propri sentimenti è un aspetto comune della vita di tantissimi. D’altronde non siamo tutti uguali, soprattutto circa argomenti delicati come l’affetto e l’amore. C’è chi riesce, essendo di indole più aperta, a dimostrare ampiamente i propri sentimenti, chiamandoli con il loro nome e soprattutto pronunciando frasi ad effetto davvero belle.

E poi c’è chi proprio non ci riesce, pur provando un sentimento immenso. Erroneamente pensiamo che l’affetto e l’amore possano essere dimostrati solo attraverso il “ti amo” o il “ti voglio bene”, ma non è così. Piuttosto ci sono delle frasi, spesso date per scontate, che sono davvero importanti per chi le pronuncia e chi le riceve. Vediamole di seguito.

Per una persona speciale:

“Volerti bene è la cosa più naturale del mondo”;

“Sei il mio tutto in mezzo a tutto il mio niente”;

“Avevo smesso di credere nelle persone, ma poi ho incontrato te”.

Per la propria mamma, a cui spesso si fatica a dire che le si vuole bene:

“Sei la persona migliore del mondo”;

“Amo sentire la tua voce”;

“Grazie perché non mi giudichi mai e mi sei sempre accanto”;

“Sai sempre come farmi sorridere”.

Per un’amica/o: