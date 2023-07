Oroscopo della prima settimana di luglio: scopri cosa ti accadrà in base al tuo segno zodiacale

Scopriamo cosa accadrà durante la prima settimana di luglio secondo l’Oroscopo. Qual è il vostro segno zodiacale?

Sabato inizia un nuovo mese, chissà quali sorprese riserverà! Si spera siano piacevoli. Per saperlo vediamo cosa dice l’Oroscopo.

L’Oroscopo è la pubblicazione di predizioni generiche sul destino di ogni persona. Le previsioni sono collegate al segno zodiacale di nascita e si basano sull’influenza del passaggio dei pianeti sugli individui. Secondo gli astrologi, infatti, studiando stelle e pianeti è possibile predire il futuro così come stabilire la personalità di una persona. Ci sono basi scientifiche? No ma tante persone si affidano all’Oroscopo fin dai tempi più antichi.

E allora scopriamo subito cosa dicono le stelle della vostra prima settimana di luglio.

L’Oroscopo segno per segno della prima settimana di luglio

La curiosità di leggere l’Oroscopo è dettata dal fatto che molte delle previsioni sembrano veritiere. Questa per via della generalità delle indicazioni date e per il fatto che ogni predizione potrebbe essere adattata a diverse situazioni. Poi l’Oroscopo intriga perché la presunzione di poter stabilire la personalità rassicura gli individui che hanno bisogno dell’illusione di poter capire com’è l’altro. Allo stesso modo è confortante pensare di sapere in anticipo cosa accadrà.

Ecco, allora, le previsioni per la prima settimana di luglio.

Ariete, non lasciatevi scoraggiare delle difficoltà. Utilizzate la capacità risolutiva e pragmatica per cercare la soluzione al problema. Potreste fare nuove conoscenze interessanti.

Toro, ottime notizie in amore. Sono previsti miglioramenti. Avrete una grande energia che vi permetterà di cogliere al volo delle opportunità. Potreste iniziare una relazione.

Gemelli, sistemate il rapporto di coppia e le relazioni sociali. Se necessario tagliate i ponti per lasciare spazio ai rapporti che più soddisfano. I single potranno fare il primo passo con la persona per la quale nutrono interesse.

Cancro, vento di tempesta nella coppia. Ci sarà una crisi che dovrà essere risolta subito o porterà a una rottura. I single, invece, devono ragionare bene prima di agire e comprendere meglio le persone che si hanno intorno. Sono realmente leali?

Leone, frenate l’impulsività o rischiate di cadere nel torto. Ascoltate gli altri e ragionate e attenzione ad una possibile crisi di coppia.

Vergine, a luglio potreste trovare la soluzione al grande problema dell’amore. Sia in coppia che da single potrebbero esserci risvolti positivi.

Bilancia, mettete da parte il vostro interesse per voi stessi e guardatevi intorno. Ascoltate i consigli per evitare di commettere errori. Soprattutto in amore dovrete frenare il vostro Ego o il rapporto sarà a rischio.

Scorpione, allentate la vostra razionalità o non vivrete intensamente le occasioni che la vita vi offre. Date più retta alle emozioni a volte e lasciate il passato alle spalle o impedirà di andare avanti.

Sagittario, dopo settimane difficili si otterranno dei successi. Occasioni in amore per recuperare il rapporto o per iniziare nuove relazioni.

Capricorno, evitate di reagire aggressivamente e in modo impulsivo. Cercate una soluzione ragionando e respirando.

Acquario, risolvete le incomprensioni e problemi del passato che riaffiorano. Anche in amore, dovete capire se continuare la relazione oppure no.

Pesci, la prima settimana di luglio sarà molto stressante. State attenti a come vi esprimete o farete nascere conflitti. Riappacificatevi con il partner e se siete single è arrivato il momento di cercare un nuovo amore.

Buona fortuna!