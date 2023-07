Lo zampirone fa male? Scopriamolo assieme | Di sicuro ci sono rimedi migliori contro le zanzare

In questo periodo molte persone ricorrono allo zampirone, ma in molti si chiedono se fa male: tutti i rimedi migliori contro le zanzare.

Uno dei problemi più grandi durante il periodo estivo sono di sicuro le zanzare, per questo nelle case degli italiani sono spuntati i zampironi proprio per tenere alla larga i fastidiosi animaletti. Sono tanti però coloro che si chiedono se questi facciano male, intanto per certo ci sono dei rimedi migliori sul mercato. Andiamo quindi a rispondere a tutti questi quesiti.

Tutti abbiamo utilizzato almeno una volta gli zampironi, anche se in molti si chiedono se la classica spirale anti-zanzare sia pericolosa per la salute. Queste infatti contengono pesticidi e quindi subito capirete che dovranno essere utilizzate con la giusta accortezza. Nonostante questo c’è da dire che sono economiche, piccole e pratiche da portare e soprattutto sembrano effettivamente ridurre le punture di zanzare. Sono tantissimi però i cittadini che si chiedono se respirare quel fumo continuamente non faccia addirittura più male delle zanzare stesse.

C’è da dire che ormai queste sono diventate un must durante le caldi nottate estive, con la vista e l’odore che caratterizzano i momenti di relax in giardino o semplicemente in balcone. A darci le risposte sulla loro nocività ci ha pensato uno studio secondo cui il perticolato prodotto dalla combustione di una bobina equivale dalle 75 alle 137 sigarette. Capirete quindi che un’esposizione del genere fa sicuramente male alla nostra salute. Il gioco non vale la candela, ma bisogna anche dire che l’esposizione prolungata va evitata soprattutto negli spazi chiusi. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli dello studio.

Lo zampirone fa male alla salute? Cosa bisogna sapere: tutti gli accorgimenti del caso

Se la sostanza rilasciata dalla spirale è letale per le zanzare e innocua per gli esseri umani, va comunque detto che il problema rimane il fumo passivo. La spirale è prodotta dall’incenso realizzato con piretro della Dalmazia. Questo fiore contiene piretina ed è una sostanza in grado di agire sul sistema nervoso degli insetti e quindi di ucciderli.

A sfruttare per primo queste proprietà chimiche del fiore ci pensò Giovanni Battista Zampironi, che a Mestre coniò un laboratorio per la produzione di Zampirina vale a dire una polvere di piretro da inserire all’interno di un cono insettifugo. La stessa idea la ebbero dall’altra parte del mondo due scienziati giapponesi, con la differenza che Zampironi inventò anche la spirale che durava più a lungo ed è per questo che l’invenzione prese il suo nome.

Le bobbine anti-zanzare però non contengono solamente il fiore ma anche altre sostanze come insetticidi o sostanze aromatiche. Nel dettaglio queste contengono la d-allertina (un piretroide) che imita proprio la funzione del fiore. Per questo quando utilizziamo questi rimedi le zanzare si tengono ben alla larga da noi. Sono diversi i rimedi contro le zanzare, dalla ventilazione dell’aria alla rimozione di acqua stagnante, fino ad arrivare alle trappole, quel che è certo è che in Italia il più diffuso di questi resta lo zampirone, nonostante i dubbi sul suo impatto sulla nostra salute.