Oroscopo dal 5 all’11 agosto: i segni zodiacali che avranno più fortuna

Vediamo la classifica dei segni zodiacali che avranno più fortuna in questa settimana, ecco cosa dice l’oroscopo dal 5 all’11 agosto. Meglio controllare che cosa ci aspetta secondo le stelle.

L’astrologia prevede il prossimo futuro dei segni zodiacali e chi la studia può dare un quadro astrologico completo per ogni segno zodiacale di settimana in settimana. Le stelle possono disporre delle condizioni favorevoli o sfavorevoli sotto diversi punti di vista. Oggi vedremo l’oroscopo dal 5 all’11 agosto e la classifica dei segni zodiacali che avranno più fortuna rispetto agli altri. Conviene controllare se si è nei primi posti così da cogliere le giuste opportunità al volo spinti dalla buona influenza dei pianeti.

Oroscopo dal 5 all’11 agosto: la classifica dei segni più fortunati

Iniziamo con il dire quali sono i segni che avranno meno fortuna rispetto agli altri. Gli astrologi hanno individuato una settimana un po’ così così per il segno dei Pesci. Chi appartiene a questo segno non vorrà nessun contatto umano in questi giorni. Anche il Sagittario avrà pochissimo entusiasmo. Energie molto basse anche per Ariete, Acquario e Leone all’inizio della settimana. Meglio riposare.

Cancro, Vergine e Gemelli decideranno di farsi un po’ di fortuna da soli, accetteranno le proposte e le dichiarazioni del partner e non vorranno contraddire nessuno per il quieto vivere. Invece, il segno della Bilancia sarà in perfetto equilibrio tra la serietà e il divertimento.

I tre segni più fortunati della settimana

Sul podio della classifica dei segni più fortunati della settimana incontriamo al terzo posto il Capricorno. In questa settimana chi appartiene a questo segno si dimostrerà molto paziente, anche se non avrà particolari problemi da affrontare, in realtà. Questi giorni di tranquillità gli permetteranno di essere più affettuoso e comprensivo con chi gli sta accanto.

Il secondo posto è tutto per lo Scorpione. Una posizione meritata perché, dopo un periodo un po’ oscuro, finalmente le cose iniziano ad andare bene. Ci sarà tranquillità e nessuna sfida in particolare da sostenere in questi giorni. Meglio godersi la tregua.

Primo posto al segno del Toro, il segno più fortunato di questa settimana. Verrà ascoltato, le sue opinioni saranno importanti per tutti, un’atmosfera davvero speciale in cui il Toro si sentirà quasi il padrone del Mondo. Sicuramente è un’onda positiva in cui immergersi completamente.