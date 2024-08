Fulmini e saette per questi 3 segni zodiacali: arriva tanta sfortuna per loro!

Arriva il temporale con fulmini e saette per questi 3 segni zodiacali che, purtroppo, vedranno molta sfortuna nei prossimi giorni. Vediamo chi sono e controlla se ci sei anche tu.

L’oroscopo ci dice giorno per giorno com’è il nostro cielo e se le condizioni sono favorevoli oppure no per le nostre azioni quotidiane e nel prossimo futuro. Anche questa settimana le stelle hanno pronto il quadro per ogni segno zodiacale e, purtroppo, dobbiamo dire che ci saranno fulmini e saette per questi 3 segni zodiacali in particolare. Li vedremo tra un attimo. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere in modo tale da sapere se fare parte di questo contesto sfortunato oppure no.

Fulmini e saette per questi 3 segni zodiacali: Acquario

Questa estate non è partita bene per un segno zodiacale in particolare che continua a vivere più i bassi che gli alti dell’altalena della vita. Stiamo parlando del segno dell’Acquario che dovrà avere ancora tanta pazienza. Urano sta portando instabilità sia in ambito lavorativo che finanziario. Quindi, le persone nate sotto questo segno potrebbero avere delle spese impreviste o problemi burocratici. Anche sul fronte personale e di coppia ci sono delle tensioni. Tuttavia, meglio tenere d’occhio l’obiettivo e cercare di superare tutte queste difficoltà a denti stretti e con determinazione. Le nuvole passeranno prima o poi.

Toro

Mercurio è in opposizione al segno del Toro, quindi, in questi giorni chi è di questo segno zodiacale potrebbe vivere delle difficoltà e delle sfide. Le stelle parlano soprattutto di malintesi e di discussioni per questo. Attenzione ai soldi, meglio tenere a freno l’emotività con amici e partner e rimandare delle decisioni importanti. Il malumore non aiuterebbe.

Scorpione

Marte in questo periodo porterà una serie di conflitti e tensioni anche al segno dello Scorpione. In questo periodo le persone di questo segno saranno un po’ sfortunate e dovranno avere tanta pazienza. Saranno all’ordine del giorno, secondo le stelle, le tensioni e i litigi tra familiari e tra partner. Come sempre, bisogna cercare di mantenere la calma per i periodi migliori. Anche questo brutto tempo passerà.