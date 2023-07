Notti insonni? Forse devi cambiare materasso: come capire se è arrivata la sua ora

Dopo quanto tempo dovresti sostituire il tuo materasso? Se trascorri notti insonni, forse è arrivato il momento giusto.

Trovare il materasso giusto è davvero importante, perché passiamo gran parte della nostra vita dormendo: avere un materasso comodo e di supporto è fondamentale. Quando trovi quel materasso perfetto, è un enorme sollievo.

Tuttavia, tutte le cose belle devono finire: anche se il tuo materasso ti ha servito bene, arriva un momento in cui è il momento di andare avanti e dire addio. Quindi, come fai a sapere quando è il momento giusto per cambiare il materasso?

Se tieni d’occhio questi chiari segni, dovrebbe essere abbastanza facile capire che il tuo fidato alleato del sonno ha raggiunto “l’età per andare in pensione”.

Trascorri notti insonni? La colpa potrebbe essere del materasso

Prima di cercare segni che indichino che il tuo materasso va sostituito, dovresti domandarti: “da quanto tempo lo possiedo?”. Il materasso medio dura tra i sette e i 10 anni, quindi se sono trascorsi più di 10 anni da quando hai acquistato il tuo attuale materasso, è probabilmente il momento di sostituirlo.

Anche se sono trascorsi solo sette anni, potrebbe essere già il momento di acquistarne uno nuovo. Per sapere se è il momento di sostituire il materasso, cerca i seguenti segnali: