Non regalare mai questi 3 oggetti ad un matrimonio: portano una sfortuna terribile

Risulta difficile trovare un ambito nella nostra vita che sia colmo di ritualità simboliche o scaramantiche come un’unione matrimoniale. Forse avviene solo nello sport, con la differenza che l’infelicità di una partita risana prima di quella di un matrimonio andato male.

Nello sposarsi due persone incrociano i propri destini, le proprie aspirazioni e spesso le proprie vicende economiche. Insomma, evidentemente si tratta di un passaggio di rilievo nella vita di ciascuno. Ma cosa è proibito fare, se non vogliamo gettare angoscia in chi crede nei cattivi presagi? Visto che con la primavera ha inizio la stagione delle cerimonie, non regalare mai questi 3 oggetti ad un matrimonio se vuoi evitare un grande torto.

Dalle simbologie fino al senso pratico

Potrebbe apparire un pensiero elegante e pregiato quello della collana di perle. Peccato però che la sua presenza sia legata ad una superstizione molto dura da sconfiggere. Secondo questa tradizione una bella collana di perle sarebbe da bandire non solo come regalo, ma anche come decorazione in una giornata di matrimonio. La ragione è che in alcune tradizioni, specie in quelle orientali, le perle nascono dalle lacrime. In particolare, a quelle delle mogli dei pescatori che partivano e non facevano più ritorno. Sarebbe forse il caso di riconsiderare questa superstizione. Venere, secondo il mito, è pur nata da una conchiglia, proprio come una perla.

Sfortuna simile, anche se simbolicamente più comprensibile, tocca ai coltelli. Sebbene siano cosa utilissima per quanti devono avviare la vita in una nuova casa, specie per appassionati di cucina o barbecue, essi portano un significato di recisione evidentemente in contrasto con i sentimenti di unione propri del matrimonio. Un destino simile tocca a tutti quegli oggetti dotati in qualche modo di una punta: dalle spille, fino alle forbici. D’altro canto, nominare qualcosa significa in un certo senso evocarne la presenza. Bene allora non influenzare la sensibilità di chi sta compiendo un passo importante. Secondo questi stessi riti, se dovesse capitare una situazione del genere, basta contraccambiare simbolicamente l’oggetto con una moneta. Si tratterà in questo modo di una simbolica compravendita, e non di un dono.

Per ragioni simili, sono da evitare portafogli vuoti e salvadanai. Per quanto possa sembrare paradossale, persino la scelta di mobili, suppellettili o set di qualsiasi tipo sono sconsigliati dagli esperti. L’unica eccezione è se questi non sono stati indicati espressamente dagli sposi. In questo caso la ragione è più logica che scaramantica: il concetto alla base è che rischiamo semplicemente di fare un torto ai destinatari, che rischierebbero di trovarsi degli oggetti inutili di cui semplicemente non faranno uso. Per ridurre al minimo le situazioni imbarazzanti, ad ogni modo, è sempre più frequente la predisposizione di una raccolta economica per il viaggio di nozze degli sposi. In questo modo possiamo evitare il rischio di richiamare inavvertitamente sfortune ai destinatari.