Non il classico tiramisù: questo profuma d’estate ed è freschissimo

Fresco e ideale per la stagione estiva: facciamo il tiramisù in questa deliziosa versione! Goloso e facilissimo da preparare.

Non c’è niente di meglio di un fresco e buon tiramisù da preparare e gustare nel pieno di questa rovente stagione estiva. Al caffè, nella sua classica versione è di sicuro una goduria per il palato ma stavolta il tiramisù lo prepariamo in una variante super estiva con un ingrediente in grado di regalare una nota di freschezza unica al nostro dessert!

Facile da preparare, è ideale da gustare in questi giorni di caldo rovente. Siamo certi che anche in questa freschissima versione piacerà a tutti. Curiosi di scoprire la ricetta? Vediamo subito tutti gli ingredienti necessari alla sua preparazione.

Non nella classica variante ma in una freschissima versione perfetta per l’estate: ecco come prepari il tiramisù

Dal sapore delicato e allo stesso tempo avvolgente, il tiramisù al limone è una vera e propria gioia per le nostre papille gustative. Fresco e delizioso, è il dessert ideale da portare in tavola quando le temperature impazzano e abbiamo voglia di ritagliarci un momento di relax per rinfrescarci. Come lo prepariamo? Ecco riportata qui di seguito l’intera ricetta:

Ingredienti:

1 pacco di Savoiardi

250g di Mascarpone

500ml di Panna da montare

2 Limoni

80g di Latte condensato

3 Tuorli

180g di Zucchero

200ml di acqua

80g di Cioccolato bianco

1 tazzina di Limoncello

Preparazione: