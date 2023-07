Cosa pensano davvero i gatti quando ci vedono uscire di casa: ora si spiega tutto

Se vuoi sapere che cosa pensano davvero i gatti quando vedono il padrone di uscire di casa, qui hai la risposta.

I gatti sono animali conosciuti per la loro spiccata socialità e la loro capacità di adattarsi alla vita in famiglia, anche quando sono presenti dei bambini. I gatti si affezionano a chi si prende cura di loro, ma cosa pensano quando vedono il padrone di uscire di casa?

Quando un animale domestico vede il padrone di uscire di casa non sa che cosa stia andando a fare. Non ha idea che per mangiare bisogna andare a fare la spesa o bisogna andare a lavorare.

L’indole indipendente dei gatti non impedisce loro di essere affettuosi e di affezionarsi alle persone con le quali vivono quotidianamente. Tuttavia, il loro carattere non gli impedisce di mostrare segni di ansia da separazione, tipici dell’altro animale domestico: il cane.

Ma allora cosa provano i gatti quando vedono il padrone andare via?

Cosa pensano davvero i gatti quando ci vedono uscire: la risposta lascia senza parole

Gli animali, proprio come le persone, hanno modo diversi di mostrare i loro sentimenti e di gestire le varie situazioni che si ritrovano davanti. Quando il padrone va via il gatto pensa che stia andando a cacciare per procurarsi il cibo per sé stesso e per l’intero branco/famiglia.

Dopotutto, i gatti sono predatori e non hanno idea che esistano i supermercati o del cibo confezionato da comprare con il denaro.

Per la stessa ragione, quando il padrone rientra il gatto è felice di vedere che l’umano sia sano e salvo. Insomma, il gatto è contento che il padrone sia tornato illeso dalla “battuta di caccia”.

I gatti non comprendono come mai il padrone a volte torni dopo poco tempo e, altre volte, trascorre molte ore fuori casa e rientra addirittura a mani vuote.

Infatti, può accadere che a volte il padrone esca per mezz’ora e al rientro sia provvisto di cibo. Mentre, altre volte, pur assentatosi per molte ore (es. quando vai a lavoro) al rientro a casa non ci sia alcuna “preda”.

Quel che è certo è che il gatto avverte la mancanza tanto quanto al cane. Solo che si tratta di due animali con atteggiamenti e indoli completamente diverse che mostrano in maniera differente i loro sentimenti.

Ad ogni modo, per gli animali domestici i loro padroni sono una sorta di eroi moderni che li curano, li amano, li coccolano e li sfamano. Per questo il loro amore nei confronti degli umani è sincero e smisurato e non va mai deluso.