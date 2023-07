Nella vita bisogna saper perdere: lo sanno bene questi segni zodiacali

Come prendi le sconfitte? Forse il tuo segno zodiacale può rivelarti più di quanto pensi: quelli nati in questi mesi sono quelli più resilienti

Prendere la vita con filosofia non è da tutti ma per questi segni zodiacali è un vero e proprio mood per affrontare ogni cosa. Tutto ciò che capita nella loro vita è motivo di crescita ed anche nei momenti peggiori, quelli in cui cadono e rischiano di perdere qualcosa di importante cercano di accettare la sconfitta ed andare avanti.

No, non è decisamente da tutti. C’è chi di fronte alle difficoltà si dispera non vedendo via d’uscita, e poi ci sono invece i nati sotto questi segni zodiacali che sono consapevoli che nella vita qualche battuta d’arresto può esserci e anche quella può essere motivo di insegnamento, per cui vale la pena accettarla e andare avanti.

Anche perdere fa parte del percorso: i nati sotto questi segni zodiacali sanno affrontare le sconfitte

Resilienza: è la capacità di affrontare i momenti negativi e superarli. Non è da tutti, ma i nati sotto questi segni zodiacali sanno accettare anche i momenti no. Quando qualche evento negativo li travolge, loro li attraversano.

Questo non significa che non soffrono ma sanno quando è il momento di rialzarsi perché anche da quell’evento che ha causato loro dolore c’è qualcosa da imparare. Quali sono quindi i segni zodiacali più resilienti? Beh, di sicuro parliamo di loro: